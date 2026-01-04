Θεσσαλονίκη: Επεισοδιακή σύλληψη μεθυσμένου οδηγού – Χτύπησε αστυνομικούς πριν από το αλκοτέστ
Ο άνδρας, οδηγώντας υπό την επήρεια αλκοόλ, ξέφυγε με επικίνδυνους ελιγμούς από τους αστυνομικούς στο Κορδελιό και συνελήφθη στη Θέρμη
Χειροπέδες πέρασαν αστυνομικοί σε 44χρονο οδηγό αυτοκινήτου τα ξημερώματα της Κυριακής (04/01), στη Θεσσαλονίκη.
Ο δράστης απέφυγε με επικίνδυνους ελιγμούς έλεγχο της Αστυνομίας στο Κορδελιό, ενώ, λίγο αργότερα εντοπίστηκε και συνελήφθη στη Θέρμη.
Κατά τη σύλληψη, επιτέθηκε στους αστυνομικούς ενώ όταν υπεβλήθη σε αλκοτέστ, διαπιστώθηκε πως βρισκόταν υπό την επήρεια μέθης.
Ο 44χρονος συλληφθείς θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα.
