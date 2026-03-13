Τραγωδία στη Λάρισα: 33χρονος σκοτώθηκε πέφτοντας από τον 2ο όροφο πολυκατοικίας

Σοκαρισμένη είναι η τοπική κοινωνία στη Λάρισα από την είδηση θανάτου ενός 33χρονου άνδρα που βρέθηκε στο κενό από το μπαλκόνι δεύτερου ορόφου.

Όπως αναφέρει το onlarissa.gr, το περιστατικό σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Παρασκευής (13/3) με τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ο 33χρονος βρέθηκε στο κενό να διερευνώνται.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο νεαρός άνδρας φέρεται να αντιμετώπιζε ψυχολογικά προβλήματα.

Στο σημείο, στην περιοχή του ΑΤΑ, έσπευσε η αστυνομία και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, αλλά δυστυχώς ήταν πια αργά, καθώς διαπιστώθηκε ο θάνατος του 33χρονου.

