Φυλακές Μαλανδρίνου: Συνελήφθησαν 4 κρατούμενοι σε έφοδο της αστυνομίας

Η φωτογραφία των κινητών τηλεφώνων και άλλων αντικειμένων που εντοπίστηκαν στις φυλακές και έδωσε στη δημοσιότητα η αστυνομία.

Επιχείρηση στις φυλακές Μαλανδρίνου πραγματοποίησαν το πρωί οι άνδρες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Σύμφωνα με την αστυνομία συνελήφθησαν 4 έγκλειστοι.

Ειδικότερα, αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών, με τη συνδρομή της Υποδιεύθυνσης Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων, της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Ιδιοκτησίας, της Υποδιεύθυνσης Καταπολέμησης Διακίνησης και Εμπορίας Ανθρώπων και Αγαθών, καθώς και αστυνομικού σκύλου, πραγματοποίησαν ύστερα από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων, έρευνες σε συνολικά 16 κελιά.

Στο πλαίσιο των ερευνών, κατά περίπτωση, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, 2 μαχαίρια, αυτοσχέδιο σουβλί, 4 κινητά τηλέφωνα, φορτιστής κινητών τηλεφώνων, κρίκος με 3 κλειδιά, καθώς και ιδιόχειρες σημειώσεις.

Οι συλληφθέντες οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή. Τα αντικείμενα που κατασχέθηκαν θα αποσταλούν στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για εξέταση.