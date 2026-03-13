Φυλακές Μαλανδρίνου: Συνελήφθησαν 4 κρατούμενοι σε έφοδο της αστυνομίας

Έρευνες σε συνολικά 16 κελιά στις φυλακές από τους αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος

Κατερίνα Ρίστα

Η φωτογραφία των κινητών τηλεφώνων και άλλων αντικειμένων που εντοπίστηκαν στις φυλακές και έδωσε στη δημοσιότητα η αστυνομία.

Επιχείρηση στις φυλακές Μαλανδρίνου πραγματοποίησαν το πρωί οι άνδρες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Σύμφωνα με την αστυνομία συνελήφθησαν 4 έγκλειστοι.

Ειδικότερα, αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών, με τη συνδρομή της Υποδιεύθυνσης Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων, της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Ιδιοκτησίας, της Υποδιεύθυνσης Καταπολέμησης Διακίνησης και Εμπορίας Ανθρώπων και Αγαθών, καθώς και αστυνομικού σκύλου, πραγματοποίησαν ύστερα από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων, έρευνες σε συνολικά 16 κελιά.

Στο πλαίσιο των ερευνών, κατά περίπτωση, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, 2 μαχαίρια, αυτοσχέδιο σουβλί, 4 κινητά τηλέφωνα, φορτιστής κινητών τηλεφώνων, κρίκος με 3 κλειδιά, καθώς και ιδιόχειρες σημειώσεις.

Οι συλληφθέντες οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή. Τα αντικείμενα που κατασχέθηκαν θα αποσταλούν στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για εξέταση.

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:10LIFESTYLE

Συγκινεί ο Πάνος Σόμπολος για την απώλεια της συζύγου του - «Ήταν ο "βράχος" της οικογένειας»

17:08ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Στον Εισαγγελέα ο Πολωνός που συνελήφθη για κατασκοπεία στη βάση της Σούδας

17:04ΚΟΣΜΟΣ

Πρώην επικεφαλής των Φρουρών της Επανάστασης: «Δεν δεχόμαστε κατάπαυση πυρός - Το οπλοστάσιο πυραύλων του Ιράν είναι απεριόριστο»

17:03ΕΛΛΑΔΑ

Για τους 8 σε Europa και Conference με αποδόσεις που…τρελένουν!

17:01ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Πιστεύω ότι ο Πούτιν μπορεί να βοηθάει λίγο το Ιράν

16:52WHAT THE FACT

Ο «Νοστράδαμος της Κίνας» προβλέπει πώς θα τελειώσει ο πόλεμος ΗΠΑ–Ιράν - Και το αποτέλεσμα είναι απροσδόκητο

16:52ΕΛΛΑΔΑ

Καλάβρυτα: Ο κίνδυνος κατολισθήσεων στον οδοντωτό - Τι λένε οι εργαζόμενοι

16:51ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΕ ΠΑΟΚ για τη δολοφονία νεαρού οπαδού: «Οδύνη και αποτροπιασμός, να διαλευκανθεί άμεσα η υπόθεση»

16:40ΚΟΣΜΟΣ

Συντριβή αμερικανικού αεροσκάφους στο Ιράκ: Νεκρά και τα 6 μέλη του πληρώματος του KC-135

16:38WHAT THE FACT

Το γιγάντιο πλάσμα που ζούσε πριν από 300 εκατομμύρια χρόνια και κυριαρχούσε πριν τους δεινοσαύρους

16:38ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άκης Σκέρτσος για Chevron: «Η Ελλάδα δυναμώνει γεωπολιτικά και ενεργειακά»

16:32ΕΥ ΖΗΝ

Ποια ποτά προκαλούν το χειρότερο hangover και γιατί

16:23ΕΛΛΑΔΑ

Φυλακές Μαλανδρίνου: Συνελήφθησαν 4 κρατούμενοι σε έφοδο της αστυνομίας – Κατασχέθηκαν μαχαίρια, σουβλί και κινητά τηλέφωνα

16:18ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται ραγδαία πτώση της θερμοκρασίας - Η πρόγνωση Τσατραφύλλια

16:16ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΑΔΕ: Άνοιξε η εφαρμογή υποβολής φορολογικών δηλώσεων - Πού θα βρείτε το εκκαθαριστικό

16:13ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παπαθανάσης για Chevron: Η Ελλάδα ισχυροποιείται γεωπολιτικά, οικονομικά και ενεργειακά

16:08ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Θεσσαλονίκη: Εξαγοράσιμη ποινή στην 32χρονη που χτύπησε και κούρεψε την ανήλικη κόρη της

16:01ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαρίνος: Η συγκινητική κίνηση της Κατιάνας Μπαλανίκα στην κηδεία - «Πήρες ένα κομμάτι μου»

15:47ΕΛΛΑΔΑ

Kόρινθος: Πολίτης με... νταλκά μπήκε στο δημοτικό συμβούλιο και... τραγουδούσε Καζαντζίδη!

15:46ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Λάρισα: 33χρονος σκοτώθηκε πέφτοντας από τον 2ο όροφο πολυκατοικίας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:40ΚΟΣΜΟΣ

Συντριβή αμερικανικού αεροσκάφους στο Ιράκ: Νεκρά και τα 6 μέλη του πληρώματος του KC-135

15:28ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Ταυτοποιήθηκε και αναζητείται ο δράστης της δολοφονίας του 20χρονου

20:56LIFESTYLE

Άγιος Έρωτας: Τι ώρα θα βλέπουμε την αγαπημένη σειρά στον ALPHA;

16:18ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται ραγδαία πτώση της θερμοκρασίας - Η πρόγνωση Τσατραφύλλια

19:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το «Super El Niño» έρχεται το φετινό καλοκαίρι - Πώς θα επηρεαστεί η Ελλάδα

15:38ΕΘΝΙΚΑ

Αναφορές ότι η φρεγάτα «Ψαρά» εξουδετέρωσε ιρανικό σμήνος drones «Shahed» με το σύστημα «Κένταυρος» και χωρίς να εκτοξεύσει πύραυλο - Δεν ισχύει, απαντούν από το υπουργείο Εθνικής Άμυνας

15:46ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Λάρισα: 33χρονος σκοτώθηκε πέφτοντας από τον 2ο όροφο πολυκατοικίας

13:49ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 48χρονος για απάτη σε ηλικιωμένη – Είναι ο πατέρας του ανήλικου που σκοτώθηκε σε καταδίωξη το 2022

11:37ΕΛΛΑΔΑ

Σε κλίμα συγκίνησης το τελευταίο αντίο στον Γιώργο Μαρίνο

15:12ΚΟΣΜΟΣ

Ποδηλάτισσα στην Ισπανία χάνει τον έλεγχο και στέκεται στο χείλος του γκρεμού - Βίντεο

16:01ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαρίνος: Η συγκινητική κίνηση της Κατιάνας Μπαλανίκα στην κηδεία - «Πήρες ένα κομμάτι μου»

16:16ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΑΔΕ: Άνοιξε η εφαρμογή υποβολής φορολογικών δηλώσεων - Πού θα βρείτε το εκκαθαριστικό

12:22ΚΟΣΜΟΣ

Ντουμπάι, Αμπού Ντάμπι - Πώς οι πύραυλοι του Ιράν έσκασαν τη χλιδάτη φούσκα των Εμιράτων

16:52WHAT THE FACT

Ο «Νοστράδαμος της Κίνας» προβλέπει πώς θα τελειώσει ο πόλεμος ΗΠΑ–Ιράν - Και το αποτέλεσμα είναι απροσδόκητο

15:41ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Νέες επιθέσεις drones στο Ντουμπάι - Χτυπήματα στην Τεχεράνη, «πιο δυναμική» απάντηση υπόσχεται το Ιράν

15:57ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Θα θυμίσει χειμώνα τις επόμενες ημέρες» - «Κλείδωσε» η αλλαγή

19:03WHAT THE FACT

Οι επιστήμονες δημιούργησαν κύλινδρο γεμάτο σφαίρες από χάλυβα που μειώνει τον αντίκτυπο των σεισμών σε κτίρια και γέφυρες

12:02LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Ποιο δελτίο ειδήσεων κάνει τη διαφορά

09:57ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Βίντεο ντοκουμέντο από τη δολοφονική επίθεση στον 20χρονο - Η στιγμή που καταρρέει στο οδόστρωμα

16:38WHAT THE FACT

Το γιγάντιο πλάσμα που ζούσε πριν από 300 εκατομμύρια χρόνια και κυριαρχούσε πριν τους δεινοσαύρους

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ