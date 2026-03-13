Ποια ποτά προκαλούν το χειρότερο hangover και γιατί

Ένα hangover συμβαίνει όταν το σώμα αντιδρά στις συνέπειες του αλκοόλ, προκαλώντας συμπτώματα όπως πονοκέφαλο, ναυτία, κόπωση και αφυδάτωση.

Αν και η κατανάλωση υπερβολικού αλκοόλ είναι η κύρια αιτία, έρευνες δείχνουν ότι ορισμένοι τύποι αλκοολούχων ποτών είναι πιο πιθανό να προκαλέσουν πιο σοβαρό hangover από άλλους.

Η διαφορά συχνά οφείλεται σε χημικές ενώσεις (συγγενείς ουσίες) που δημιουργούνται κατά τη ζύμωση και την παλαίωση/ωρίμανση των αλκοολούχων ποτών και οι οποίες μπορούν να επιδεινώσουν τα συμπτώματα του hangover.

Τι συμβαίνει στο σώμα κατά τη διάρκεια ενός hangover

Το αλκοόλ επηρεάζει πολλές βιολογικές διεργασίες ταυτόχρονα, γεγονός που εξηγεί γιατί το hangover μπορεί να είναι τόσο δυσάρεστο.

Μετά την κατανάλωση αλκοόλ, το σώμα το διασπά στο ήπαρ σε ακεταλδεΰδη, μια τοξική ένωση που αργότερα μετατρέπεται σε οξικό άλας. Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας συμβαίνουν αρκετές φυσιολογικές αλλαγές:

  • αφυδάτωση λόγω της διουρητικής δράσης του αλκοόλ
  • ερεθισμός του βλεννογόνου του στομάχου
  • φλεγμονή σε όλο το σώμα
  • διαταραχή των κύκλων ύπνου
  • συσσώρευση τοξικών παραπροϊόντων όπως η ακεταλδεΰδη

Συνδυαστικά, αυτές οι επιδράσεις συμβάλλουν στα κλασικά συμπτώματα του hangover, που εμφανίζονται την επόμενη μέρα.

Γιατί ορισμένα ποτά προκαλούν χειρότερα hangover

Δεν έχουν όλα τα αλκοολούχα ποτά την ίδια χημική σύνθεση. Ένας από τους πιο σημαντικούς παράγοντες, που επηρεάζουν τη σοβαρότητα του hangover, είναι το επίπεδο των συγγενών ουσιών που υπάρχουν στο ποτό.

Οι συγγενείς ουσίες είναι ουσίες που παράγονται κατά τη ζύμωση ή την παλαίωση και συμβάλλουν στη γεύση, το άρωμα και το χρώμα ενός ποτού. Ωστόσο, μπορεί επίσης να εντείνουν τα συμπτώματα του hangover, επειδή το σώμα πρέπει να επεξεργαστεί αυτές τις πρόσθετες ενώσεις μαζί με το αλκοόλ.

Τα πιο σκούρα αλκοολούχα ποτά περιέχουν γενικά υψηλότερα επίπεδα συγγενών ουσιών, γεγονός που μπορεί να αυξήσει την πιθανότητα ενός ισχυρότερου hangover.

Αλκοολούχα ποτά που σχετίζονται με πιο σοβαρά hangover

Ορισμένα ποτά περιέχουν σημαντικά περισσότερες συγγενείς ουσίες από άλλα, γεγονός που μπορεί να εξηγήσει γιατί συνδέονται συχνότερα με έντονα hangover. Τέτοια είναι:

  • Ουίσκι – ειδικά το μπέρμπον, το οποίο περιέχει υψηλά επίπεδα συγγενών ουσιών
  • Μπράντι – παράγεται μέσω διαδικασιών ζύμωσης και παλαίωσης που παράγουν πολλές γευστικές ενώσεις
  • Σκούρο ρούμι – συνήθως πιο πλούσιο σε συγγενείς ουσίες από τις ελαφρύτερες ποικιλίες ρούμι
  • Κόκκινο κρασί – περιέχει ενώσεις όπως τανίνες και ισταμίνες που μπορεί να επιδεινώσουν τα συμπτώματα σε ορισμένα άτομα

Επειδή αυτά τα ποτά περιέχουν πρόσθετα χημικά υποπροϊόντα, το σώμα πρέπει να μεταβολίσει περισσότερες ουσίες μετά την κατανάλωσή τους.

Ποτά που μπορεί να προκαλέσουν ηπιότερα hangover

Ορισμένα αλκοολούχα ποτά περιέχουν λιγότερα συγγενείς ουσίες και επομένως μπορεί να προκαλέσουν ηπιότερα συμπτώματα hangover όταν καταναλώνονται σε παρόμοιες ποσότητες. Τέτοια είναι:

  • Βότκα, η οποία είναι υψηλής απόσταξης και περιέχει ελάχιστες συγγενείς ουσίες
  • Τζιν, ένα άλλο αποσταγμένο ποτό με σχετικά χαμηλά επίπεδα συγγενών ουσιών
  • Ελαφρύ ρούμι
  • Λευκό κρασί

Παρόλο που αυτά τα ποτά μπορεί να είναι λιγότερο πιθανό να προκαλέσουν σοβαρά hangover, η κατανάλωση μεγάλων ποσοτήτων μπορεί να οδηγήσει σε σημαντικά συμπτώματα.

Άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν τη σοβαρότητα του hangover

Ο τύπος του ποτού είναι μόνο ένα μέρος της εξίσωσης. Αρκετοί επιπλέον παράγοντες μπορούν να επηρεάσουν το πόσο σοβαρό γίνεται ένα hangover, όπως:

  • συνολική ποσότητα αλκοόλ που καταναλώνεται
  • επίπεδα ενυδάτωσης
  • σωματικό βάρος και ο μεταβολισμός
  • ταχύτητα με την οποία καταναλώνεται το αλκοόλ
  • το αν το αλκοόλ καταναλώνεται με φαγητό

Η διαταραχή του ύπνου παίζει επίσης ρόλο, καθώς το αλκοόλ μπορεί να επηρεάσει τους φυσιολογικούς κύκλους ύπνου του σώματος, ακόμη και αν ένα άτομο κοιμάται εύκολα.

Μπορεί η ανάμειξη ποτών να επιδεινώσει το hangover;

Μια κοινή πεποίθηση είναι ότι η ανάμειξη διαφορετικών τύπων αλκοόλ προκαλεί χειρότερα hangover. Στην πραγματικότητα, ο κύριος παράγοντας είναι συνήθως η συνολική ποσότητα αλκοόλ που καταναλώνεται και όχι η σειρά με την οποία καταναλώνονται τα ποτά.

Ωστόσο, η ανάμειξη ποτών μπορεί να κάνει πιο εύκολο να χάσετε την αίσθηση της ποσότητας αλκοόλ που έχει καταναλωθεί, γεγονός που μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο υπερβολικής κατανάλωσης.

Συχνές Ερωτήσεις

Τα ζαχαρούχα κοκτέιλ επιδεινώνουν το hangover;

Τα γλυκά κοκτέιλ μπορούν μερικές φορές να επιδεινώσουν το hangover, επειδή η ζάχαρη μπορεί να συμβάλει στην αφυδάτωση και να διευκολύνει την γρήγορη κατανάλωση αλκοόλ χωρίς να παρατηρήσετε την έντασή της.

Είναι δυνατόν να αποτρέψω εντελώς το hangover;

Δεν υπάρχει εγγυημένος τρόπος για να αποτρέψετε το hangover μόλις καταναλώσετε αλκοόλ. Η μέτρια κατανάλωση αλκοόλ, η ενυδάτωση, το φαγητό πριν από το ποτό και ο ρυθμός πρόσληψης αλκοόλ μπορούν να βοηθήσουν στην μείωση του κινδύνου.

Γιατί το hangover χειροτερεύει καθώς μεγαλώνουμε;

Ορισμένες έρευνες υποδεικνύουν ότι οι αλλαγές στον μεταβολισμό, την ποιότητα του ύπνου και την ανοχή στο αλκοόλ μπορεί να επηρεάσουν τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι βιώνουν το hangover καθώς μεγαλώνουν. Ωστόσο, οι ατομικές αντιδράσεις στο αλκοόλ ποικίλλουν σημαντικά.

Συμπέρασμα

Τα hangover προκαλούνται κυρίως από τις επιπτώσεις του αλκοόλ στην αφυδάτωση, τη φλεγμονή και τη συσσώρευση τοξικών μεταβολικών υποπροϊόντων. Ωστόσο, ορισμένα ποτά, ιδιαίτερα τα πιο σκούρα οινοπνευματώδη ποτά και τα κόκκινα κρασιά, είναι πιο πιθανό να προκαλέσουν σοβαρά συμπτώματα hangover.

Ενώ ο τύπος αλκοόλ μπορεί να επηρεάσει τον τρόπο που αντιδρά το σώμα, ο πιο σημαντικός παράγοντας παραμένει η συνολική ποσότητα που καταναλώνεται. Η μετριοπάθεια, η ενυδάτωση και η πιο αργή κατανάλωση παραμένουν οι πιο αξιόπιστοι τρόποι, για να μειωθεί ο κίνδυνος ενός επώδυνου πρωινού με hangover.

Πηγές:
sciencefocus.com
howstuffworks.com
nih.gov
nhs.uk
harvard.edu

