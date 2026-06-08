Πόσο ψηλά θα φτάσουν τα κόμματα Τσίπρα, Καρυστιανού, Σαμαρά: Η πρόβλεψη Αράπογλου στο Meeting Point

Η επίσημη ανακοίνωση της ίδρυσης των δύο νέων κομμάτων, του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καρυστιανού, στο τέλος του προηγούμενου μήνα, διαμορφώνει νέο τοπίο στο δημοσκοπικό σκηνικό. Τις τάσεις που καταγράφονται, αναλύει στο Meeting Point του Newsbomb, ο διευθύνων σύμβουλος της PULSE RC Γιώργος Αράπογλου.

Χωρίς να αμφισβητείται η πρωτιά της Νέας Δημοκρατίας, τα δύο νέα κόμματα παρουσιάζουν μια αξιοσημείωτη δυναμική και αλλάζουν τις ισορροπίες της δεύτερης θέσης, από την οποία ενδέχεται να κριθούν δυνητικές συνεργασίες. Το ΠΑΣΟΚ, που στη μέτρηση της PULSE έρχεται τρίτο, βρίσκεται σε δύσκολη θέση, καθώς του στερεί ζωτικό χώρο η ΝΔ και έχει έναν, επίσης, δύσκολο ρόλο να επιτελέσει στο παιχνίδι της πρωτοκαθεδρίας στην κεντροαριστερά.

Το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα καταγράφει ισχυρή παρουσία στην αριστερά-κεντροαριστερά, δείχνει όμως αδυναμία στο κέντρο. Το κόμμα Καρυστιανού φαίνεται να έχει καλή απήχηση στον δεξιό χώρο, καθώς και στους ψηφοφόρους που δεν δηλώνουν τοποθέτηση στον άξονα αριστερά-δεξιά. Βασική δεξαμενή εμφανίζονται να είναι οι αποσυσπειρωμένοι ψηφοφόροι της ΝΔ.

Διψήφιο μέγεθος καταγράφει σε εκτίμηση ψήφου και το πιθανό κόμμα του Αντώνη Σαμαρά, χωρίς αναγκαστικά να αποτυπώνει και πρόθεση ψήφου. Είναι, ωστόσο, ένας ακόμη δείκτης για το προς τα πού ενδέχεται να κινηθούν οι αποσυσπειρωμένοι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας.

Όπως σημειώνει ο κ. Αράπογλου, πρόκειται για την πρώτη δημοσκοπική απεικόνιση των δύο νέων κομμάτων, την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛ.Α.Σ.) και την Ελπίδα για τη Δημοκρατία, επομένως χρειάζεται τουλάχιστον ένα ακόμη δημοσκοπικό κύμα, ώστε να εξαχθούν πιο ασφαλή συμπεράσματα.

Δείτε την εκπομπή Meeting Point με την Όλγα Τρέμη και καλεσμένο τον Γιώργο Αράπογλου:

Αξιοσημείωτη είναι η μείωση του ποσοστού που καταλαμβάνει η «γκρίζα ζώνη» των αναποφάσιστων και αυτών που επιλέγουν αποχή/λευκό/άκυρο, μετά την ανακοίνωση των νέων κομμάτων. Σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση της PULSE, το αντίστοιχο ποσοστό είναι μειωμένο κατά τέσσερις μονάδες. Σε κάθε περίπτωση, η γκρίζα ζώνη εξακολουθεί να είναι η πολύφερνη νύφη.

Αναφορικά με τα κίνητρα και τα συναισθήματα, με τα οποία θα προσέλθουν οι ψηφοφόροι στις κάλπες, το τοπίο διαμορφώνεται ως εξής:

Οι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας κατά πλειοψηφία, βλέπουν προοπτική σε μια νέα κυβέρνηση ΝΔ. Επίσης, η ΝΔ καταγράφει το υψηλότερο αίσθημα ασφάλειας μεταξύ των κομμάτων.

Στην ΕΛ.Α.Σ. του Αλέξη Τσίπρα, οι πιθανοί ψηφοφόροι «βλέπουν» την υψηλότερη προοπτική μεταξύ των κομμάτων, ενώ επίσης υψηλό ποσοστό προοπτικής καταγράφει και η Μαρία Καρυστιανού.

Στην «γκρίζα ζώνη» των αναποφάσιστων, ένα αξιοσημείωτο εύρημα, είναι σύμφωνα με τον κ. Αράπογλου, το γεγονός ότι και εκεί η προοπτική αποτελεί το πρωταρχικό κίνητρο βάσει του οποίου επιλέγουν.

Ως προς το θέμα των συνεργασιών, οι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας, όπως είναι αναμενόμενο, θέλουν αυτοδύναμη κυβέρνηση, οι ψηφοφόροι του ΠΑΣΟΚ κατά πλειοψηφία θέλουν κυβέρνηση συνεργασίας, μόνο εάν το ΠΑΣΟΚ είναι ο ισχυρός εταίρος.

Οι πολίτες που δηλώνουν ότι προτίθενται να ψηφίσουν Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, θέλουν κυβέρνηση συνεργασίας με ισχυρό εταίρο την ΕΛ.Α.Σ., αλλά ένα επίσης σημαντικό ποσοστό συμφωνεί με τη συμμετοχή του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα σε κυβέρνηση, ανεξαρτήτως θέσης. Τέλος, οι πολίτες που προτίθενται να ψηφίσουν το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού, θέλουν να δουν σε κυβέρνηση το νεοσυσταθέν κόμμα, είτε αυτοδύναμα είτε σε συνεργασία ανεξαρτήτως θέσης.

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