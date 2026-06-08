Τάσος Χατζηβασιλείου: «Ιδαίτερα χαρούμενος που επιστρέφω σε ένα γνώριμο χώρο»

Το μήνυμα πως μέλημά του είναι να συνεχίσει να εργάζεται προς όφελος της Πατρίδας και των συμπολιτών του, έστειλε ο Τάσος Χατζηβασιλείου με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, λίγη ώρα μετά την ανακοίνωση του ανασχηματισμού και τον ορισμό του στη θέση του υφυπουργού Εξωτερικών. Επισημαίνει ότι είναι ιδιαίτερα χαρούμενος που επιστρέφει σε έναν γνώριμο χώρο, υπό τον υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη.

Επίσης, ευχαριστεί θερμά τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για την «εμπιστοσύνη του και την τιμή» να τον ορίσει υφυπουργό Εξωτερικών, αρμόδιο για τις Ευρωπαϊκές Υποθέσεις.

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