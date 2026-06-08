Ανασχηματισμός: Το σκεπτικό πίσω από τις αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα

Snapshot Στον ανασχηματισμό του Ιουνίου 2026, ο Γιώργος Κώτσηρας τοποθετήθηκε Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών λόγω της εμπειρίας και της επιστημονικής του κατάρτισης.

Ο Δημήτρης Μαρκόπουλος ανέλαβε το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, με διπλή αποστολή να επικοινωνεί οικονομικά θέματα απλά και να εκπροσωπεί τον υπουργό στη Βουλή.

Η Μαριλένα Σούκουλη τοποθετήθηκε Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με εμπειρία στη Χωροταξία, Περιβαλλοντική Αδειοδότηση και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση.

Ο Τάσος Χατζηβασιλείου αναλαμβάνει Υφυπουργός Εξωτερικών για τις Ευρωπαϊκές Υποθέσεις, με στόχο την προετοιμασία της ελληνικής προεδρίας στην ΕΕ.

Η ορκωμοσία των νέων κυβερνητικών στελεχών προγραμματίστηκε για την Παρασκευή, μετά την εκλογή του Κωνσταντίνου Κυρανάκη ως Γραμματέα της ΠΕ της ΝΔ. Snapshot powered by AI

Το σκεπτικό πίσω από τον ανασχηματισμό που ανακοινώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας 6 Ιουνίου 2026, εξηγούσαν κυβερνητικά στελέχη.

Ως γνωστό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης προχώρησε σε περιορισμένες παρεμβάσεις στο κυβερνητικό σχήμα, με προεξάρχουσα την τοποθέτηση του Γιώργου Κώτσηρα στη θέση του Αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών.

Ο Γιώργος Κώτσηρας Eurokinissi

Σύμφωνα με κυβερνητικά στελέχη, ο κ. Κώτσηρας είναι ένας άνθρωπος που προέρχεται από τη νέα γενιά στελεχών της κεντροδεξιάς παράταξης και ο οποίος έχει δοκιμαστεί με επιτυχία ως Υφυπουργός σε 3 υπουργεία (Εξωτερικών, Δικαιοσύνης και Οικονομικών). «Εργατικός και αθόρυβος, εκλέγεται βουλευτής στη Δυτική Αττική από το 2019. Διδάκτωρ της Νομικής με ειδίκευση στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο, ο 42χρονος Γιώργος Κώτσηρας είναι ένας καταρτισμένος επιστήμονας, νομικός, στοιχεία τα οποία είναι σημαντικά για το συγκεκριμένο χαρτοφυλάκιο», σημείωναν οι ίδιες πηγές.

Οι ίδιες πηγές, τόνιζαν πως ο Δημήτρης Μαρκόπουλος που αναλαμβάνει στη θέση του Γιώργου Κώτσηρα στο Εθνικής Οικονομίας «γνωρίζει το αντικείμενο, έχοντας ασχοληθεί χρόνια επαγγελματικά με το οικονομικό ρεπορτάζ, ενώ είναι και έμπειρος κοινοβουλευτικός, με πολύ καλή παρουσία στη Βουλή εκπροσωπώντας τη Νέα Δημοκρατία».

Δημήτρης Μαρκόπουλος Eurokinissi

Από την κυβέρνηση σημείωναν πως ο κ. Μαρκόπουλος έχει διπλή αποστολή στο Υπουργείο, καθώς από τη μία έχει τη δυνατότητα να εξηγεί με απλή γλώσσα τα πολύπλοκα οικονομικά ζητήματα, αλλά από την άλλη να εκπροσωπεί στη Βουλή τον Υπουργό Κυριάκο Πιερρακάκη όταν έχει αυξημένες υποχρεώσεις.

Ως προς τη Μαριλένα Σούκουλη, που αναλαμβάνει Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας στη θέση του εκλιπόντος Νίκου Ταγαρά, ξεκίνησε να εργάζεται ως Μηχανικός στον ιδιωτικό τομέα από το 1996. «Νέα γυναίκα, αλλά με μεγάλη εμπειρία στο αντικείμενο, βουλευτής Κορινθίας της ΝΔ επίσης από το 2019, μπορεί να προσφέρει στο κρίσιμο χαρτοφυλάκιο της Χωροταξίας και του Αστικού Περιβάλλοντος, της Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης, καθώς και της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Γεωχωρικών Πληροφοριών», σημείωναν οι ίδιες πηγές.

Η Μαρία Σούκουλη Eurokinissi

Ο 44χρονος βουλευτής Σερρών Τάσος Χατζηβασιλείου αναλαμβάνει Υφυπουργός Εξωτερικών αρμόδιος για τις Ευρωπαϊκές Υποθέσεις, ένα αντικείμενο το οποίο γνωρίζει άριστα και σε βάθος. Άλλωστε ο ίδιος, ο οποίος επίσης προέρχεται από τη νέα γενιά στελεχών της ΝΔ, τα τελευταία χρόνια, ως Γραμματέας Διεθνών Σχέσεων ασχολείται με την ευρωπαϊκή πολιτική και διατηρεί ισχυρούς διαύλους επικοινωνίας με τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις. Επίκουρος Καθηγητής Διεθνών Σχέσεων, ταξιδεύει στο εξωτερικό συνοδεύοντας τον Πρωθυπουργό κρίνεται ως ο πλέον κατάλληλος για να ασχοληθεί με τις ευρωπαϊκές προκλήσεις και να προετοιμάσει μεταξύ άλλων την ελληνική προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τόνιζαν από την κυβέρνηση.

Ο Τάσος Χατζηβασιλείου Eurokinissi

Εξηγώντας το λόγο που η ορκωμοσία των νέων κυβερνητικών στελεχών θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, κυβερνητικά στελέχη σημείωναν πως πρώτα θα πρέπει να προηγηθεί η εκλογή του Κωνσταντίνου Κυρανάκη στη θέση του Γραμματέα της ΠΕ της ΝΔ.

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