Μίνι ανασχηματισμός: Κώτσηρας στο Μεταφορών, Μαρκόπουλος σε ΥΠΟΙΚ, Σούκουλη στο Περιβάλλοντος

Ανακοινώθηκε ο μίνι ανασχηματισμός του κυβερνητικού σχήματος, όπως είχε προαναγγελθεί από την περασμένη εβδομάδα.

Παρά τα σενάρια που κυκλοφόρησαν, ο Παύλος Μαρινάκης έμεινε στη θέση του κυβερνητικού εκπροσώπου.

Μίνι ανασχηματισμός: Όλες οι αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα

Οι σημαντικότερες αλλαγές ήταν τοποθέτηση του Γιώργου Κώτσηρα στη θέση του Αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών. Αντικατέστησε τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη ο οποίος ως γνωστό έχει προταθεί για τη θέση του Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας.

O Γιώργος Κώτσηρας Eurokinissi

Παράλληλα, Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αρμόδιος για τη Φορολογική Πολιτική αναλαμβάνει ο Δημήτρης Μαρκόπουλος και Υφυπουργός Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας στη θέση του εκλιπόντα Νίκου Ταγαρά, η Μαριλένα Σούκουλη.

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Ο Τάσος Χατζηβασιλείου επιστρέφει στο κυβερνητικό σχήμα, στη θέση του υφυπουργού Εξωτερικών όπου και θα αναλάβει την προετοιμασία για την ανάληψη της προεδρίας της ΕΕ.

Τάσος Χατζηβασιλείου Eurokinissi

Όπως έγινε γνωστό, η ορκωμοσία του νέου Αναπληρωτή Υπουργού και των νέων Υφυπουργών, ενώπιων του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα, θα γίνει την Παρασκευή 12 Ιουνίου.

Το σκεπτικό πίσω από τις αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα

Όπως εξηγούσαν κυβερνητικές πηγές, ο Γιώργος Κώτσηρας είναι ένας άνθρωπος που προέρχεται από τη νέα γενιά στελεχών της κεντροδεξιάς παράταξης και ο οποίος έχει δοκιμαστεί με επιτυχία ως Υφυπουργός σε 3 υπουργεία (Εξωτερικών, Δικαιοσύνης και Οικονομικών). «Εργατικός και αθόρυβος, εκλέγεται βουλευτής στη Δυτική Αττική από το 2019. Διδάκτωρ της Νομικής με ειδίκευση στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο, ο 42χρονος Γιώργος Κώτσηρας είναι ένας καταρτισμένος επιστήμονας, νομικός, στοιχεία τα οποία είναι σημαντικά για το συγκεκριμένο χαρτοφυλάκιο», σημείωναν οι ίδιες πηγές.

Οι ίδιες πηγές, τόνιζαν πως ο Δημήτρης Μαρκόπουλος που αναλαμβάνει στη θέση του Γιώργου Κώτσηρα στο Εθνικής Οικονομίας «γνωρίζει το αντικείμενο, έχοντας ασχοληθεί χρόνια επαγγελματικά με το οικονομικό ρεπορτάζ, ενώ είναι και έμπειρος κοινοβουλευτικός, με πολύ καλή παρουσία στη Βουλή εκπροσωπώντας τη Νέα Δημοκρατία».

Από την κυβέρνηση σημείωναν πως ο κ. Μαρκόπουλος έχει διπλή αποστολή στο Υπουργείο, καθώς από τη μία έχει τη δυνατότητα να εξηγεί με απλή γλώσσα τα πολύπλοκα οικονομικά ζητήματα, αλλά από την άλλη να εκπροσωπεί στη Βουλή τον Υπουργό Κυριάκο Πιερρακάκη όταν έχει αυξημένες υποχρεώσεις.

Ως προς τη Μαριλένα Σούκουλη, που αναλαμβάνει Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας στη θέση του εκλιπόντος Νίκου Ταγαρά, ξεκίνησε να εργάζεται ως Μηχανικός στον ιδιωτικό τομέα από το 1996. «Νέα γυναίκα, αλλά με μεγάλη εμπειρία στο αντικείμενο, βουλευτής Κορινθίας της ΝΔ επίσης από το 2019, μπορεί να προσφέρει στο κρίσιμο χαρτοφυλάκιο της Χωροταξίας και του Αστικού Περιβάλλοντος, της Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης, καθώς και της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Γεωχωρικών Πληροφοριών», σημείωναν οι ίδιες πηγές.

Ο 44χρονος βουλευτής Σερρών Τάσος Χατζηβασιλείου αναλαμβάνει Υφυπουργός Εξωτερικών αρμόδιος για τις Ευρωπαϊκές Υποθέσεις, ένα αντικείμενο το οποίο γνωρίζει άριστα και σε βάθος. Άλλωστε ο ίδιος, ο οποίος επίσης προέρχεται από τη νέα γενιά στελεχών της ΝΔ, τα τελευταία χρόνια, ως Γραμματέας Διεθνών Σχέσεων ασχολείται με την ευρωπαϊκή πολιτική και διατηρεί ισχυρούς διαύλους επικοινωνίας με τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις. Επίκουρος Καθηγητής Διεθνών Σχέσεων, ταξιδεύει στο εξωτερικό συνοδεύοντας τον Πρωθυπουργό κρίνεται ως ο πλέον κατάλληλος για να ασχοληθεί με τις ευρωπαϊκές προκλήσεις και να προετοιμάσει μεταξύ άλλων την ελληνική προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τόνιζαν από την κυβέρνηση.

Εξηγώντας το λόγο που η ορκωμοσία των νέων κυβερνητικών στελεχών θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, κυβερνητικά στελέχη σημείωναν πως πρώτα θα πρέπει να προηγηθεί η εκλογή του Κωνσταντίνου Κυρανάκη στη θέση του Γραμματέα της ΠΕ της ΝΔ.

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