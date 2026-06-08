Ο Στράτος Σιμόπουλος, νέος κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ, στη θέση του Δημήτρη Μαρκόπουλου

Snapshot Ο Στράτος Σιμόπουλος αναλαμβάνει κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας στη θέση του Δημήτρη Μαρκόπουλου.

Ο κ. Σιμόπουλος είναι βουλευτής Α' Θεσσαλονίκης και έχει εκλεγεί με τη Νέα Δημοκρατία το 2019 και το 2023.

Είναι μηχανικός, συνιδρυτής τεχνικής εταιρείας και έχει διατελέσει γενικός γραμματέας Δημοσίων Έργων στο Υπουργείο Υποδομών από το 2012 έως το 2014.

Έχει ενεργή συμμετοχή σε επαγγελματικούς και πολιτιστικούς συλλόγους, καθώς και εμπειρία σε αθλητικές διοικήσεις.

Έχει συγγράψει το βιβλίο με τίτλο «πολιτιkey». Snapshot powered by AI

Ο βουλευτής Θεσσαλονίκης Στράτος Σιμόπουλος θα αναλάβει Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, στη θέση του Δημήτρη Μαρκόπουλου, ο οποίος μετακινήθηκε στη θέση του υφυπουργού Οικονομικών, στο πλαίσιο του μίνι ανασχηματισμού.

Το βιογραφικό του Στράτου Σιμόπουλου

Φοίτησε στη σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ.

Από το 1985, μετά την εκπλήρωση των στρατιωτικών του υποχρεώσεων, ασκεί το επάγγελμα του μηχανικού. Είναι συνιδρυτής τεχνικής εταιρείας, η οποία δραστηριοποιείται στην κατασκευή ιδιωτικών έργων στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, της Ελληνικής Εταιρίας Διοίκησης Επιχειρήσεων, της Ιωνικής Εστίας, της Φιλοπτώχου Αδελφότητος Ανδρών Θεσσαλονίκης, της Ένωσης Λογοτεχνών Βορείου Ελλάδος και του Συλλόγου Βετεράνων Ποδοσφαιριστών Θεσσαλονίκης.

Διετέλεσε αντιπρόεδρος του Συλλόγου Μηχανολόγων-Ηλεκτρολόγων Βορείου Ελλάδος και μέλος του διοικητικού συμβουλίου του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος. Υπήρξε επί μια δεκαετία ποδοσφαιριστής της ομάδος «Τρίτων Βόλβης» και θήτευσε ως αντιπρόεδρος των αθλητικών συλλόγων «ΠΑΟΔ» και «Μακεδονικός Νεαπόλεως».

Διετέλεσε αναπληρωτής γραμματέας Παραγωγικών Τομέων της Νέας Δημοκρατίας. Από τον Αύγουστο του 2012 έως τον Δεκέμβριο του 2014 διετέλεσε γενικός γραμματέας Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

Έχει συγγράψει ένα βιβλίο με τίτλο «πολιτιkey».

Στις εθνικές εκλογές της 7ης Ιουλίου 2019, εκλέχθηκε βουλευτής Α' Θεσσαλονίκης με τη Νέα Δημοκρατία και επανεκλέχθηκε στις εκλογές του 2023.