Η «Emily επέστρεψε στο Παρίσι»: Στον τελικό του Roland Garros η Lily Collins με τον σύζυγό της

Εντυπωσίασε με καυτό σορτς η 37χρονη πρωταγωνίστρια του «Emily in Paris»

Ανθή Κουρεντζή

Η «Emily επέστρεψε στο Παρίσι»: Στον τελικό του Roland Garros η Lily Collins με τον σύζυγό της

Η Lily Collins / Πηγή: AP

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Η Lily Collins επέστρεψε στο Παρίσι και έκλεψε τις εντυπώσεις στον τελικό των ανδρών του Roland Garros την Κυριακή (7/6).

Η 37χρονη πρωταγωνίστρια της δημοφιλούς σειράς του Netflix «Emily in Paris» έδωσε το «παρών» στη γαλλική πρωτεύουσα μαζί με τον σύζυγό της, Charlie McDowell προκειμένου να παρακολουθήσουν τον μεγάλο τελικό ανάμεσα στον Alexander Zverev και τον Flavio Cobolli.

Η Collins επέλεξε μια κομψή, καλοκαιρινή εμφάνιση, φορώντας μαύρο halterneck τοπ και ασορτί κοντό σορτς, τα οποία συνδύασε με πέδιλα με ανοιχτά δάχτυλα και μαύρη τσάντα. Ο McDowell κινήθηκε σε πιο χαλαρούς τόνους, επιλέγοντας τζιν παντελόνι και ριγέ πουκάμισο.

Η ηθοποιός βρίσκεται αυτή την περίοδο στα γυρίσματα του έκτου και τελευταίου κύκλου του «Emily in Paris», μέρος των οποίων πραγματοποιείται στη Μύκονο. Παρ' όλα αυτά, βρήκε χρόνο να ταξιδέψει στη γαλλική πρωτεύουσα για να παρακολουθήσει από κοντά έναν από τους σημαντικότερους αγώνες της χρονιάς στο παγκόσμιο τένις.

Η Collins και ο σύζυγός της ήταν ανάμεσα στις πολλές διάσημες προσωπικότητες που βρέθηκαν στις εξέδρες για τον συναρπαστικό τελικό, όπου ο Alexander Zverev κατέκτησε το πρώτο Grand Slam της καριέρας του, επικρατώντας του Flavio Cobolli.

Πριν από την άφιξή της στο Παρίσι, η ηθοποιός είχε βρεθεί στο Μονακό, ενόψει του Grand Prix.

Η παρουσία της Lily Collins στο Roland Garros αποτέλεσε μια ευχάριστη ανάπαυλα από τις οικογενειακές της υποχρεώσεις, καθώς η ίδια και ο σύζυγός της, Charlie McDowell, καλωσόρισαν την κόρη τους, Tove, μέσω παρένθετης μητέρας το περασμένο έτος.

Charlie McDowell,Lily Collins

Ο Charlie McDowell και η Lily Collins / AP

Η ηθοποιός και ο McDowell – γιος του ηθοποιού Malcolm McDowell – γνωρίστηκαν στα γυρίσματα της ταινίας «Gilded Rage», ενώ τον Σεπτέμβριο του 2020 ανακοίνωσαν τον αρραβώνα τους. Το ζευγάρι παντρεύτηκε σε μια ιδιωτική τελετή στο «Dunton Hot Springs» του Κολοράντο τον Σεπτέμβριο του 2021.

Στην εξέδρα του Philippe-Chatrier βρέθηκε επίσης η συμπρωταγωνίστριά της στο «Emily in Paris», Ashley Park, η οποία υποδύεται τη Mindy Chen στη δημοφιλή σειρά του Netflix. Η ηθοποιός επέλεξε ένα κοστούμι σε απόχρωση μέντας, τραβώντας τα βλέμματα με την κομψή της εμφάνιση.

Ανάμεσα στις διάσημες προσωπικότητες που παρακολούθησαν τον μεγάλο τελικό του Roland Garros ήταν επίσης η Miranda Kerr, ο Rami Malek, η Rebel Wilson και ο Lenny Kravitz.

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