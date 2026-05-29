Emily in Paris στη Μύκονο - Πίσω από τους σωματοφύλακές της και τεράστιες ομπρέλες η Λίλι Κόλινς

Με αυστηρά μέτρα ασφαλείας πραγματοποιούνται τα γυρίσματα της δημοφιλούς σειράς Emily in Paris στη Μύκονο, καθώς η παραγωγή έχει επιστρατεύσει πολυάριθμη ομάδα προσωπικού ασφαλείας προκειμένου να προστατεύσει τη Λίλι Κόλινς από αδιάκριτα βλέμματα, φωτογράφους και θαυμαστές.

Κάθε φορά που η πρωταγωνίστρια της επιτυχημένης παραγωγής του Netflix μετακινείται, οι άνδρες της ασφάλειάς της σχηματίζουν έναν ασφυκτικό κλοιό γύρω της, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις χρησιμοποιούν ακόμη και μεγάλες ομπρέλες για να εμποδίσουν τη λήψη φωτογραφιών.

Το ίδιο σκηνικό εκτυλίχθηκε και χθες, όπως κατέγραψε η κάμερα του mykonoslive.tv, αμέσως μετά την ολοκλήρωση των γυρισμάτων. Παρά το γεγονός ότι τρεις νεαρές θαυμάστριες περίμεναν υπομονετικά προκειμένου να τη δουν από κοντά και να τη χαιρετήσουν, η ηθοποιός απομακρύνθηκε υπό αυστηρή συνοδεία.

Για τη διαδρομή λίγων μόλις μέτρων από τα καμαρίνια που έχουν στηθεί στην περιοχή των Μύλων έως το βαν που την περίμενε για να την παραλάβει, στήθηκε ολόκληρη επιχείρηση ασφαλείας, με τους ανθρώπους της παραγωγής να μην αφήνουν κανένα περιθώριο προσέγγισης.

Η εικόνα δεν πέρασε απαρατήρητη από όσους παρακολουθούσαν τα γυρίσματα, με αρκετούς να σχολιάζουν χαριτολογώντας ότι ακόμη και σταρ μεγαλύτερου βεληνεκούς, όπως η Angelina Jolie και ο Brad Pitt, σπάνια συνοδεύονται από τόσο αυστηρά μέτρα προστασίας.

