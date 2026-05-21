«Emily in Paris» στη Μύκονο: Οι χορεύτριες που «έκλεψαν» την παράσταση στα γυρίσματα

Τα backstage στιγμιότυπα και οι εμφανίσεις που τράβηξαν τα βλέμματα

Επιμέλεια - Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

«Emily in Paris» στη Μύκονο: Οι χορεύτριες που «έκλεψαν» την παράσταση στα γυρίσματα

Στιγμιότυπο από τα γυρίσματα της σειράς στη Μύκονο

LIFESTYLE
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Τα γυρίσματα του νέου κύκλου της σειράς «Emily in Paris» συνεχίζονται στη Μύκονο, σε γνωστά σημεία όπως οι Μύλοι και το beach club «Jackie O».
  • Οι χορεύτριες σε μπικίνι ξεχώρισαν στα γυρίσματα, παρόλο που ο δυνατός αέρας και η χαμηλή θερμοκρασία τις ανάγκασαν να καλύπτονται με κουβέρτες μεταξύ των λήψεων.
  • Στο σετ εμφανίστηκαν ο Lucas Bravo, η Ναυσικά Παναγιωτακοπούλου και η Έβελυν Καζαντζόγλου.
  • Η παρουσία της παραγωγής μετατρέπει τη Μύκονο σε διεθνές κινηματογραφικό πλατό, ενισχύοντας τη διεθνή προβολή του νησιού μέσω της δημοφιλούς σειράς.
Snapshot powered by AI

Σε ρυθμούς «Emily in Paris» κινείται τις τελευταίες ημέρες η Μύκονος, με τα γυρίσματα του νέου κύκλου της επιτυχημένης σειράς του Netflix να συνεχίζονται σε γνωστά σποτ του νησιού, όπως αναφέρει το Mykonoslive.tv. Μετά τις σκηνές στους Μύλους, η παραγωγή βρέθηκε στο διάσημο «Jackie O», δημιουργώντας ατμόσφαιρα καλοκαιρινού party δίπλα στη θάλασσα.

Οι χορεύτριες που τράβηξαν όλα τα βλέμματα

Την παράσταση στα γυρίσματα έκλεψαν οι εντυπωσιακές χορεύτριες που συμμετείχαν στις σκηνές του beach club, φορώντας μπικίνι και δίνοντας έντονο το καλοκαιρινό στοιχείο στο σκηνικό. Ωστόσο, ο δυνατός αέρας και η χαμηλή για την εποχή θερμοκρασία ανάγκασαν αρκετές από αυτές να τυλιχτούν με κουβέρτες ανάμεσα στις λήψεις.

Ποιοι βρέθηκαν στο set

Η κάμερα του Mykonos Live TV κατέγραψε backstage στιγμές από το set, όπου εμφανίστηκε ο Lucas Bravo, γνωστός από τον ρόλο του Gabriel. Στα γυρίσματα συμμετείχαν επίσης η Ναυσικά Παναγιωτακοπούλου και η Έβελυν Καζαντζόγλου.

emily1.jpg

Η Ναυσικά Παναγιωτακοπούλου και η Έβελυν Καζαντζόγλου

Η Μύκονος γίνεται διεθνές πλατό

Η παρουσία της παραγωγής έχει μετατρέψει τη Μύκονο σε ένα ανοιχτό κινηματογραφικό πλατό, προσελκύοντας το ενδιαφέρον επισκεπτών και κατοίκων, ενώ η διεθνής προβολή του νησιού ενισχύεται ακόμη περισσότερο μέσα από τη δημοφιλή σειρά του Netflix.

emily in paris

Ο Lucas Bravo

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Χαλάζι, καταιγίδες και κεραυνοί - Πότε έρχεται νέο δύσκολο 48ώρο

09:42ΕΛΛΑΔΑ

Final 4 Euroleague: 4.000 αστυνομικοί επί ποδός - Κλειστοί δρόμοι και drone - Όλα τα μέτρα της ΕΛ.ΑΣ

09:40ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το Citroën Saxo VTS τριαντάρισε!

09:40ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: Ταλαιπωρία στον Κηφισό, μποτιλιάρισμα στο κέντρο- Καθυστερησεις έως 30' στην Αττική Οδό

09:38LIFESTYLE

«Emily in Paris» στη Μύκονο: Οι χορεύτριες που «έκλεψαν» την παράσταση στα γυρίσματα

09:31ΕΛΛΑΔΑ

Σκιάθος: Τουρίστρια νοσηλεύεται με κατάγματα στον θώρακα έπειτα από πτώση

09:30ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Αλέξης Τσίπρας στα... μπλαουγκράνα: «Όλη η ομάδα προετοιμάζεται για τη μεγάλη ημέρα»

09:28ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Νέα επιχείρηση-μαμούθ της ΕΛΑΣ για οικογένειες-συμμορίες, ναρκωτικά και ΟΠΕΚΕΠΕ

09:18ΚΟΣΜΟΣ

Μαντλίν ΜακΚάν: Οι 3 βασικοί λόγοι που οι γονείς της θεωρήθηκα ως οι δολοφόνοι της

09:14ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Θάνατος μυστήριο στην παραλία - Τρεις αδελφές ανασύρθηκαν νεκρές, αναπάντητα τα ερωτήματα

09:14ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τουρισμός: Ανησυχία στον κλάδο λόγω των αυξημένων τιμών στις μετακινήσεις

09:14ΕΛΛΑΔΑ

Αχαΐα: Βρέθηκαν ανθρώπινα οστά στο δάσος της Στροφυλιάς – Στο σημείο ΕΛ.ΑΣ και ιατροδικαστής

09:05ΚΟΣΜΟΣ

Στέλιος Θεοδώρου: Σοκάρουν οι καταγγελίες για τον 74χρονο γιατρό - Περιττά τεστ Παπ, εξετάσεις μαστού και πυελικές εξετάσεις, φιλιά και γδύσιμο ασθενών

08:58ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θεσσαλονίκη: Ένοπλη ληστεία σε ψιλικατζίδικο στην Τριανδρία

08:56ΕΛΛΑΔΑ

Σταθμός Λαρίσης: Άνδρας κρεμάστηκε σε καλώδια του Προαστιακού και απειλούσε να αυτοκτονήσει

08:54ΚΟΣΜΟΣ

Τη δολοφόνησε και την έκλεισε στο ψυγείο: Άγριο έγκλημα στην Ουρουγουάη

08:51WHAT THE FACT

Οι 15 απίστευτοι ουρανοξύστες που σχεδιάστηκαν για να αγγίζουν τον ουρανό

08:50WHAT THE FACT

Το αυστραλιανό τρένο που ξεπερνά τα 2 χιλιόμετρα και διασχίζει χωρίς οδηγό την έρημο

08:46ΕΛΛΑΔΑ

Έγκλημα στο Δαφνί: Έπρεπε να ήταν δεμένος ή όχι ο 48χρονος που κατηγορείται ότι στραγγάλισε 59χρονο;

08:41WHAT THE FACT

Μεταλλαγμένα «σούπερ γουρούνια» εκτός ελέγχου στην ιαπωνική ζώνη πυρηνικών καταλοίπων

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:22ΚΟΣΜΟΣ

Η Ρωσία ανακάλυψε 511 δισεκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου στην Ανταρκτική - Πώς αλλάζει η παγωμένη ήπειρος

13:02WHAT THE FACT

Ψεκάζοντας ξίδι γύρω από τη λεκάνη: Γιατί το προτείνουν οι ειδικοί και σε τι βοηθά

06:45ΚΟΣΜΟΣ

Έγγραφο του FBI: Το μήνυμα που έστειλαν εξωγήινοι στη Γη στις 12 Ιανουαρίου του 1955

09:05ΚΟΣΜΟΣ

Στέλιος Θεοδώρου: Σοκάρουν οι καταγγελίες για τον 74χρονο γιατρό - Περιττά τεστ Παπ, εξετάσεις μαστού και πυελικές εξετάσεις, φιλιά και γδύσιμο ασθενών

09:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Χαλάζι, καταιγίδες και κεραυνοί - Πότε έρχεται νέο δύσκολο 48ώρο

08:46ΕΛΛΑΔΑ

Έγκλημα στο Δαφνί: Έπρεπε να ήταν δεμένος ή όχι ο 48χρονος που κατηγορείται ότι στραγγάλισε 59χρονο;

07:54ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο αντικυκλώνας «Zeno» φέρνει θερμή εισβολή - Η πρόβλεψη του ICON για... 33άρια στην Ελλάδα

05:34ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 21 Μαΐου - Κωνσταντίνου και Ελένης: Μεγάλη μέρα για την Ορθοδοξία - Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

09:18ΚΟΣΜΟΣ

Μαντλίν ΜακΚάν: Οι 3 βασικοί λόγοι που οι γονείς της θεωρήθηκα ως οι δολοφόνοι της

07:00ΕΛΛΑΔΑ

Τα δύο σενάρια για την περίεργη οσμή στην Αττική – Τι λένε ειδικοί επιστήμονες

12:20ΚΟΣΜΟΣ

Είναι οι γονείς της Μαντλίν ΜακΚάν οι δολοφόνοι της; Η άγνωστη ιστορία 19 χρόνια μετά

16:34LIFESTYLE

Eurovision: Πόσα χρήματα κέρδισε τελικά η ΕΡΤ από τη φετινή διοργάνωση;

06:52LIFESTYLE

ΣΚΑΪ: Το μεγάλο φινάλε του Survivor, η επόμενη μέρα, οι κρίσιμες αποφάσεις

08:38ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρία Καρυστιανού: Ανακοινώνει το απόγευμα το κόμμα της από τη Θεσσαλονίκη - Με Αυγερινό και πρόσωπο-έκπληξη η παρουσίαση

12:01ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Θερμικός θόλος φέρνει απότομη ανατροπή στην Ελλάδα - Πότε θα ανέβει ραγδαία η θερμοκρασία

09:14ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Θάνατος μυστήριο στην παραλία - Τρεις αδελφές ανασύρθηκαν νεκρές, αναπάντητα τα ερωτήματα

08:19WHAT THE FACT

Βάλτε αλουμινόχαρτο στους τοίχους του σπιτιού σας: Γιατί οι εργολάβοι προτείνουν αυτή τη μέθοδο

23:30ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η Κίνα κάνει πραγματικότητα την επιστημονική φαντασία: Το πρώτο ρομπότ mecha μαζικής παραγωγής, θα κοστίζει 553.000 ευρώ

08:18ΚΟΣΜΟΣ

Στη Σουηδία, ένα πείραμα διαχείρισης ενός καφέ με τεχνητή νοημοσύνη κατέληξε σε χάος

09:38LIFESTYLE

«Emily in Paris» στη Μύκονο: Οι χορεύτριες που «έκλεψαν» την παράσταση στα γυρίσματα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ