«Emily in Paris» στη Μύκονο: Οι χορεύτριες που «έκλεψαν» την παράσταση στα γυρίσματα

Σε ρυθμούς «Emily in Paris» κινείται τις τελευταίες ημέρες η Μύκονος, με τα γυρίσματα του νέου κύκλου της επιτυχημένης σειράς του Netflix να συνεχίζονται σε γνωστά σποτ του νησιού, όπως αναφέρει το Mykonoslive.tv. Μετά τις σκηνές στους Μύλους, η παραγωγή βρέθηκε στο διάσημο «Jackie O», δημιουργώντας ατμόσφαιρα καλοκαιρινού party δίπλα στη θάλασσα.

Οι χορεύτριες που τράβηξαν όλα τα βλέμματα

Την παράσταση στα γυρίσματα έκλεψαν οι εντυπωσιακές χορεύτριες που συμμετείχαν στις σκηνές του beach club, φορώντας μπικίνι και δίνοντας έντονο το καλοκαιρινό στοιχείο στο σκηνικό. Ωστόσο, ο δυνατός αέρας και η χαμηλή για την εποχή θερμοκρασία ανάγκασαν αρκετές από αυτές να τυλιχτούν με κουβέρτες ανάμεσα στις λήψεις.

Ποιοι βρέθηκαν στο set

Η κάμερα του Mykonos Live TV κατέγραψε backstage στιγμές από το set, όπου εμφανίστηκε ο Lucas Bravo, γνωστός από τον ρόλο του Gabriel. Στα γυρίσματα συμμετείχαν επίσης η Ναυσικά Παναγιωτακοπούλου και η Έβελυν Καζαντζόγλου.

Η Ναυσικά Παναγιωτακοπούλου και η Έβελυν Καζαντζόγλου

Η Μύκονος γίνεται διεθνές πλατό

Η παρουσία της παραγωγής έχει μετατρέψει τη Μύκονο σε ένα ανοιχτό κινηματογραφικό πλατό, προσελκύοντας το ενδιαφέρον επισκεπτών και κατοίκων, ενώ η διεθνής προβολή του νησιού ενισχύεται ακόμη περισσότερο μέσα από τη δημοφιλή σειρά του Netflix.

Ο Lucas Bravo

