Το Citroën Saxo VTS τριαντάρισε!
Τριάντα χρόνια συμπληρώνονται από την εμφάνιση του Citroën Saxo VTS, ενός από τα πιο χαρακτηριστικά μικρά σπορ αυτοκίνητα της δεκαετίας του ’90 και ταυτόχρονα ενός μοντέλου που κατάφερε να περάσει από τη σφαίρα του προσιτού καθημερινού αυτοκινήτου σε εκείνη του συλλεκτικού αντικειμένου.
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Το 1996, η Citroën παρουσίασε το 16βάλβιδο Saxo VTS με κινητήρα 1.600 κυβικών, απόδοση 120 ίππων και βάρος μόλις 935 κιλών, δημιουργώντας ένα αυτοκίνητο που στηρίχθηκε σε μια απλή αλλά εξαιρετικά αποτελεσματική συνταγή: μικρό βάρος, δυνατός ατμοσφαιρικός κινητήρας, άμεσο πλαίσιο και τιμή που το έκανε προσιτό σε ένα ευρύ κοινό φίλων της οδήγησης.
Διαβάστε περισσότερα στο carzine.gr
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:40 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Το Citroën Saxo VTS τριαντάρισε!
08:58 ∙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
Θεσσαλονίκη: Ένοπλη ληστεία σε ψιλικατζίδικο στην Τριανδρία
08:51 ∙ WHAT THE FACT
Οι 15 απίστευτοι ουρανοξύστες που σχεδιάστηκαν για να αγγίζουν τον ουρανό
08:50 ∙ WHAT THE FACT
Το αυστραλιανό τρένο που ξεπερνά τα 2 χιλιόμετρα και διασχίζει χωρίς οδηγό την έρημο
08:41 ∙ WHAT THE FACT
Μεταλλαγμένα «σούπερ γουρούνια» εκτός ελέγχου στην ιαπωνική ζώνη πυρηνικών καταλοίπων
13:02 ∙ WHAT THE FACT
Ψεκάζοντας ξίδι γύρω από τη λεκάνη: Γιατί το προτείνουν οι ειδικοί και σε τι βοηθά
16:34 ∙ LIFESTYLE