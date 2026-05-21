Χανιά: Σοβαρό επεισόδιο μεταξύ 75χρονου ανιψιού και 87χρονου θείου - Τον έριξε κάτω και τον κλώτσαγε

Ο 75χρονος που αντιμετωπωπίζει κατηγορίες κακουργηματικού χαρακτήρα θα απολογηθεί την Παρασκευή

Επιμέλεια - Γιάννης Καλύβας

  • Στους Λάκκους Κυδωνίας Χανίων σημειώθηκε σοβαρό ενδοοικογενειακό επεισόδιο μεταξύ 75χρονου ανιψιού και 87χρονου θείου.
  • Ο 75χρονος κατηγορείται για κακουργηματική επίθεση, καθώς τραυμάτισε τον 87χρονο στον θώρακα και το χέρι μετά από φραστικό επεισόδιο.
  • Στην οικία του 75χρονου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν χωρίς άδεια ένα δίκαννο και ένα πιστόλι, γεγονός που αναβάθμισε τις κατηγορίες.
  • Ο 75χρονος συνελήφθη για ενδοοικογενειακή βία και θα απολογηθεί την Παρασκευή μετά από προθεσμία για διορισμό δικηγόρου.
Ένα σοβαρό ενδοοικογενειακό επεισόδιο εκτυλίχθηκε την περασμένη Δευτέρα (18/5) στους Λάκκους Κυδωνίας στα Χανιά.

Όπως αναφέρει το zarpanews.gr, ο 75χρονος είναι αντιμέτωπος με κακουργηματικές κατηγορίες καθώς εκτός από την επίθεση και τον τραυματισμό του 87χρονου θείου και γείτονά του, στο σπίτι του εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν ένα δίκαννο και ένα πιστόλι, χωρίς άδεια.

Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωινές ώρες, και ενώ ο 87χρονος εκτελούσε κάποιες εργασίες με ένα σφυρί στην αυλή του στο χωριό Λάκκοι όταν ο 75χρονος παραπονέθηκε έντονα για τον θόρυβο.

Ακολούθησε φραστικό επεισόδιο που κατέληξε σε σωματική επίθεση σε βάρος του 87χρονου, τον οποίο ο ανιψιός του έσπρωξε με αποτέλεσμα να τον τραυματίσει στο χέρι και τον θώρακα ενώ σύμφωνα με την μαρτυρία του παθόντα, συνέχισε να τον κλωτσάει ακόμα και όταν ήταν πεσμένος κάτω, στην αυλή του σπιτιού του.

Ο 75χρονος συνελήφθη για ενδοοικογενειακή βία αλλά η υπόθεση αναβαθμίστηκε σε κακούργημα μετά τον εντοπισμό των όπλων σε έρευνα που ακολούθησε στην οικία του ενώ η προγραμματισμένη για χθες απολογία του, πήρε προθεσμία για την Παρασκευή, ώστε να του διοριστεί δικηγόρος.

