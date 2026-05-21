Στην Τεχεράνη ο Πακιστανός αρχηγός Στρατού - Προειδοποίηση ή ειρηνευτική διαμεσολάβηση;

Tην Τεχεράνη επισκέπτεται σήμερα ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού του Πακιστάν, Ασίμ Μουνίρ, καθώς συνεχίζονται οι προσπάθειες ειρηνευτικής διαμεσολάβησης, που έχουν «παγώσει», όπως μεταδίδουν ιρανικά Μέσα Ενημέρωσης.

BREAKING: Pakistan’s army chief Asim Munir will travel to Tehran on Thursday as part of ongoing Pakistani mediation in talks between Tehran and Washington over the war on Iran, Iran’s media reports.



Σύμφωνα ωστόσο με ισραηλινά ΜΜΕ, η επίσκεψη κρίνεται επιβεβλημένη, όχι τόσο για τις συνομιλίες μεταξύ Ιράν - ΗΠΑ, αλλά ως υποχρέωση του Πακιστάν προς τη Σαουδική Αραβία. Σύμφωνα με το αμυντικό σύμφωνο Σαουδικής Αραβίας-Πακιστάν, η επιθετικότητα εναντίον του ενός αντιμετωπίζεται ως επιθετικότητα εναντίον και των δύο.

Pakistan’s military chief Asim Munir is reportedly heading to Iran for talks.

That is not a small detail. Because the elephant in the room is Pakistan’s obligation to Saudi Arabia.



Έτσι, εάν το Ιράν επιτεθεί ξανά στη Σαουδική Αραβία, το Πακιστάν μπορεί να μην είναι σε θέση να μείνει εκτός. Το Ιράν έχει επιτεθεί στη Σαουδική Αραβία στο πρόσφατο παρελθόν. Το Πακιστάν χρωστάει πολλά στη Σαουδική Αραβία, οικονομικά και στρατηγικά. Έτσι, αυτή η επίσκεψη μπορεί να μην είναι απλώς διπλωματία. Μπορεί να είναι μια προειδοποίηση.