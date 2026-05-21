Μαντλίν ΜακΚάν: Οι 3 βασικοί λόγοι που οι γονείς της θεωρήθηκα ως οι δολοφόνοι της

Snapshot Η Μαντλίν ΜακΚανφανίστηκε το 2007 στην Πορτογαλία ενώ βρισκόταν διακοπές με τους γονείς της, που χαρακτηρίστηκαν ύποπτοι μήνες αργότερα.

Η πορτογαλική αστυνομία βασίστηκε σε ενδείξεις όπως η αντίδραση σκύλων ανίχνευσης και δείγματα αίματος για να υποψιαστεί τους γονείς.

Οι γονείς αρνήθηκαν να ομολογήσουν την κατηγορία ότι σκότωσαν κατά λάθος την κόρη τους, παρά την προσφορά συμφωνίας με μειωμένη ποινή.

Η Κέιτ ΜακΚαν επέλεξε να μην απαντά στις ερωτήσεις της αστυνομίας μετά από συμβουλή του δικηγόρου της, οδηγώντας σε θεωρίες συνωμοσίας.

Το 2008 οι ΜακΚαν απαλλάχθηκαν από τις κατηγορίες και το 2023 οι πορτογαλικές αρχές ζήτησαν συγγνώμη για τον χειρισμό της υπόθεσης. Snapshot powered by AI

Μια νέα τηλεοπτική δραματοποιημένη σειρά επανεξετάζει την κατάθεση της Κέιτ ΜακΚαν, αφού κατηγορήθηκε ότι σκότωσε κατά λάθος την κόρη της.

Ίσως η πιο γνωστή υπόθεση εξαφάνισης προσώπου στη σύγχρονη ιστορία, η Μαντλίν ΜακΚαν εξαφανίστηκε από το δωμάτιό της ενώ βρισκόταν διακοπές με τους γονείς της στην περιοχή Αλγκάρβε της Πορτογαλίας τον Μάιο του 2007.

Μετά από μήνες ερευνών χωρίς αποτέλεσμα, η Κέιτ και ο Τζέρι ΜακΚαν χαρακτηρίστηκαν επίσημα ως «arguidos» (ύποπτοι) για την εξαφάνιση της τρίχρονης κόρης τους, μήνες αργότερα.

Και οι δύο, Κέιτ και Τζέρι, ανακρίθηκαν εκτενώς από την πορτογαλική αστυνομία πριν τελικά απαλλαγούν από την ιδιότητα του υπόπτου το 2008.

Σήμερα, το Channel 5 επανέρχεται στην κατάθεση της Κέιτ μέσα από μια νέα δραματοποιημένη σειρά, το Under Suspicion: Kate McCann, όπου η Λόρα Μπέιστον υποδύεται μια απελπισμένη μητέρα που κατηγορείται ότι ευθύνεται για την εξαφάνιση της κόρης της.

Το πιθανότερο είναι ότι η σειρά δεν θα γίνει δεκτή θετικά από την οικογένεια ΜακΚαν, καθώς οι γονείς εξέδωσαν ανακοίνωση λέγοντας ότι είναι «απογοητευμένοι» από το πρόγραμμα.

Ανέφεραν: «Δεν έχουμε δώσει, ούτε μας έχει ζητηθεί η συγκατάθεσή μας και δεν έχουμε καμία απολύτως εμπλοκή στην παραγωγή του. Δεν καταλαβαίνουμε πώς θα βοηθήσει. Τέτοιου είδους προγράμματα έχουν πάντα αρνητικό αντίκτυπο στην οικογένειά μας».

Γιατί οι ΜακΚαν χαρακτηρίστηκαν ύποπτοι από την πορτογαλική αστυνομία

Ένα βασικό στοιχείο που, σύμφωνα με την πορτογαλική αστυνομία, θεωρήθηκε ένδειξη ενοχής ήταν η αντίδραση των σκύλων ανίχνευσης, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στην Πράια ντα Λουζ το καλοκαίρι του 2007.

Αστυνομική έκθεση ανέφερε ότι οι σκύλοι εντόπισαν τη «μυρωδιά θανάτου» σε σημεία του διαμερίσματος της οικογένειας, συμπεριλαμβανομένου χώρου πίσω από τον καναπέ του διαμερίσματος 5Α και στο ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο.

Υπήρξαν επίσης ισχυρισμοί ότι δείγματα αίματος που βρέθηκαν στο διαμέρισμα και στο αυτοκίνητο έδειξαν DNA της Μαντλίν ΜακΚαν, ωστόσο Βρετανοί ιατροδικαστές προειδοποίησαν αργότερα ότι τα αποτελέσματα ήταν «μη καταληκτικά».

Υπήρξαν επίσης προβλήματα στη μετάφραση των καταθέσεων, καθώς δεν καταγράφονταν ηχογραφημένα αλλά αποδίδονταν χειρόγραφα από τα αγγλικά στα πορτογαλικά μέσω διερμηνέα.

Αυτό παρουσιάζεται και στη δραματοποιημένη σειρά, όταν οι ντετέκτιβ κατηγορούν την Κέιτ ότι άλλαξε την εκδοχή της για μια νύχτα που κοιμήθηκε στο δωμάτιο των παιδιών αντί με τον Τζέρι.

Η Κέιτ ΜακΚαν πιέστηκε για ομολογία

Με βάση αυτά τα στοιχεία, οι πορτογαλικές αρχές φέρεται να προσέφεραν στην Κέιτ συμφωνία: να «ομολογήσει» ότι σκότωσε κατά λάθος την κόρη της και ότι απέκρυψε το σώμα της, με αντάλλαγμα περίπου δύο χρόνια φυλάκιση.

Σύμφωνα με το NZ Herald, η γιατρός ενημερώθηκε επίσης ότι αν παραδεχόταν την πράξη, η αστυνομία θα άφηνε τον Τζέρι ελεύθερο.

Ωστόσο το ζευγάρι αρνήθηκε τη συμφωνία.

Η απάντηση «no comment» της Κέιτ ΜακΚαν

Μετά την πρώτη της ανάκριση, όταν επέστρεψε ως «arguida», η Κέιτ αρνήθηκε να απαντήσει στις ερωτήσεις των ντετέκτιβ, επιλέγοντας να απαντά «no comment».

Η άρνησή της έγινε αφορμή για θεωρίες συνωμοσίας, με τις 48 ερωτήσεις που δεν απάντησε να δίνονται αργότερα στη δημοσιότητα.

Μεταξύ αυτών:

Γιατί αφήσατε τα δίδυμα και πήγατε στο «Tapas»;

Τι σημαίνει «we let her down»;

Ζητήσατε ιερέα;

Είχατε οποιαδήποτε ευθύνη για την εξαφάνιση της κόρης σας;

Ωστόσο, στη δραματοποιημένη σειρά αποκαλύπτεται ότι η Κέιτ δεν απαντούσε επειδή ο δικηγόρος της, Κάρλος Πίντο ντε Αμπρέου, της είχε δώσει εντολή να παραμείνει σιωπηλή.

«Είναι η πιο ασφαλής επιλογή», της λέει. «Οποιαδήποτε απάντηση μπορεί να σε εμπλέξει».

Γιατί απαλλάχθηκαν οι ΜακΚαν από την ιδιότητα του υπόπτου

Τον Ιούλιο του 2008, η Κέιτ και ο Τζέρι ΜακΚαν απαλλάχθηκαν επίσημα από την ιδιότητα του υπόπτου από τις πορτογαλικές αρχές.

Το 2023 οι αρχές ζήτησαν συγγνώμη για τον χειρισμό της υπόθεσης. Ο επικεφαλής ερευνητής, Γκονσάλο Αμαράλ, απομακρύνθηκε αργότερα από την έρευνα και καταδικάστηκε το 2009 για παραποίηση στοιχείων σε άλλη υπόθεση.