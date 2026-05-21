Μεταλλαγμένα «σούπερ γουρούνια» εκτός ελέγχου στην ιαπωνική ζώνη πυρηνικών καταλοίπων

Τα ευρήματα μπορούν να βοηθήσουν στη διαχείριση και διατήρηση της άγριας ζωής των χωροκατακτητικών ειδών χοίρων σε παγκόσμιο επίπεδο.

Ο σεισμός των 9 Ρίχτερ και το επακόλουθο τσουνάμι το 2011 στην Ιαπωνία, προκάλεσε την καταστροφή του πυρηνικού σταθμού Φουκουσίμα Νταϊίτσι, ανάγκασε περίπου 164.000 ανθρώπους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους για να ξεφύγουν από τη ζώνη ακτινοβολίας.

Μέσα στο χάος, δραπέτευσαν και οι οικόσιτοι χοίροι και άρχισαν να διασταυρώνονται με αυτόχθονες αγριόχοιρους - δημιουργώντας έναν μεταλλαγμένο πληθυσμό χοίρων με ανησυχητικά γονίδια, ανέφερε το Popular Science.

Ερευνητές από τα Πανεπιστήμια της Φουκουσίμα και του Χιροσάκι ανακάλυψαν μέσω ανάλυσης DNA ότι οι υβριδικοί απόγονοι κληρονόμησαν τον γρήγορο αναπαραγωγικό κύκλο του μητρικού οικόσιτου χοίρου, επιτρέποντας στους πληθυσμούς να πολλαπλασιαστούν γρήγορα, σε αντίθεση με αυτόν του κάπρου, σύμφωνα με ευρήματα από το Journal of Forest Research.

«Ενώ έχει προταθεί προηγουμένως ότι ο υβριδισμός μεταξύ χοίρων και αγριόχοιρων μπορεί να συμβάλει στην αύξηση του πληθυσμού, αυτή η μελέτη καταδεικνύει - μέσω της ανάλυσης ενός γεγονότος υβριδισμού μεγάλης κλίμακας μετά το πυρηνικό ατύχημα της Φουκουσίμα - ότι ο γρήγορος αναπαραγωγικός κύκλος των οικόσιτων χοίρων κληρονομείται μέσω της μητρικής γενεαλογίας», δήλωσε ο καθηγητής Shingo Kaneko του Πανεπιστημίου της Φουκουσίμα.

Οι αγριόχοιροι συνήθως αναπαράγονται μία φορά το χρόνο, αλλά οι οικόσιτοι χοίροι αναπαράγονται σε γρήγορους κύκλους όλο το χρόνο, δημιουργώντας έναν ταχύτερο κύκλο γενεών των μεταλλαγμένων ειδών χοίρων.

Τα υβριδικά είδη που φέρουν μητρικές γενεαλογίες χοίρων εμφάνισαν επίσης πολύ χαμηλότερα επίπεδα DNA οικόσιτων χοίρων από τα αναμενόμενα, υποδηλώνοντας ότι η πληθυσμιακή έκρηξη αραιώνει τα πυρηνικά γονίδια των χοίρων.

«Θέλουμε να τονίσουμε ότι αυτός ο μηχανισμός πιθανότατα εμφανίζεται σε άλλες περιοχές παγκοσμίως όπου διασταυρώνονται άγριοι χοίροι και αγριογούρουνα», πρόσθεσε ο γενετιστής του Πανεπιστημίου Hirosaki, Donovan Anderson.

Οι άγριοι χοίροι είναι ένα από τα πιο καταστροφικά χωροκατακτητικά είδη στον κόσμο, αποδεκατίζοντας τις καλλιέργειες, τα ζώα και τα ευαίσθητα οικοσυστήματα. Οι προσπάθειες για την αποκατάσταση των ζημιών τους κοστίζουν περίπου 3,4 δισεκατομμύρια δολάρια μόνο στις ΗΠΑ, σύμφωνα με το Υπουργείο Γεωργίας των ΗΠΑ.

Στο εγκαταλελειμμένο περιβάλλον της Φουκουσίμα, οι πληθυσμοί αγριόχοιρων αυξήθηκαν γρήγορα χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Αυτό, σε συνδυασμό με την επιταχυνόμενη αναπαραγωγή του υβριδικού είδους, δημιούργησε έναν άνευ προηγουμένου γενετικό κύκλο εργασιών, πρόσθεσαν οι ερευνητές.

Τα ευρήματα θα μπορούσαν να αποτελέσουν σημαντικό εργαλείο για τη διατήρηση και τη διαχείριση της άγριας ζωής των διαβόητων χωροκατακτητικών ζώων.