Εκστασιασμένος ο πρίγκιπας Ουίλιαμ για την κατάκτηση του Europa League από την Άστον Βίλα

Ο Ουίλιαμ αναφέρθηκε ειδικά στον τραυματία Μπουμπακάρ Καμαρά, τονίζοντας τη σημαντική συμβολή του στην πορεία της ομάδας.

Ο Ουίλιαμ δεν έχασε τη μεγάλη βραδιά της Άστον Βίλα. Ο πρίγκιπας της Ουαλίας βρέθηκε στις εξέδρες του «Μπεσίκτας Παρκ» στην Κωνσταντινούπολη και είδε από κοντά την ομάδα που υποστηρίζει από παιδί να νικά 3-0 τη Φράιμπουργκ και να σηκώνει το Europa League.

Οι «χωριάτες» κατέκτησαν ευρωπαϊκό τρόπαιο για πρώτη φορά μετά το 1982 και πήραν τον πρώτο μεγάλο τους τίτλο έπειτα από 30 χρόνια.

Ο Ουίλιαμ, ένθερμος υποστηρικτής της Άστον Βίλα, πανηγύρισε έντονα τα γκολ, με τις κάμερες να τον καταγράφουν τη συγκίνηση και τη χαρά του, ειδικά όταν η ομάδα του Ουνάι Έμερι πήρε ξεκάθαρο προβάδισμα πριν από την ανάπαυλα.

Το σκορ άνοιξε στο 41’ ο Γιούρι Τίλεμανς με δυνατό βολέ, έπειτα από μπαλιά του Μόργκαν Ρότζερς. Λίγο αργότερα, στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους, ο Εμιλιάνο Μπουεντία έκανε το 2-0 με εξαιρετικό τελείωμα, βάζοντας τη Βίλα σε θέση οδηγού. Ο Ρότζερς, που είχε συμμετοχή στο πρώτο γκολ, πέτυχε και το τρίτο πριν συμπληρωθεί μία ώρα αγώνα, τελειώνοντας ουσιαστικά τον τελικό.

Μετά το ματς, ο πρίγκιπας της Ουαλίας έγραψε στο X: «Απίστευτη βραδιά! Πολλά συγχαρητήρια σε όλους τους παίκτες, την ομάδα, το προσωπικό και όλους όσοι συνδέονται με τον σύλλογο. 44 χρόνια από την τελευταία ευρωπαϊκή κούπα». Έκανε μάλιστα ειδική αναφορά στον Μπουμπακάρ Καμαρά, ο οποίος ήταν τραυματίας, τονίζοντας ότι αποτέλεσε σημαντικό κομμάτι της πορείας της ομάδας.

Ο αρχηγός της Βίλα, Τζον ΜακΓκιν, αποκάλυψε ότι ο Ουίλιαμ είχε περάσει από τα αποδυτήρια πριν από τη σέντρα. «Είναι ένας κύριος. Είναι μεγάλος οπαδός της Βίλα, οπότε δεν υπήρχε περίπτωση να το χάσει», είπε, αστειευόμενος ότι μετά τον τελικό ίσως πιει «δυο ποτά» με τους παίκτες και βγάλει την πιστωτική του κάρτα.