Ιράν: Εξετάζει τη νέα πρόταση των ΗΠΑ - Τι είπε εκπρόσωπος του ΥΠΕΞ

  • Το Ιράν εξετάζει νέα αμερικανικήταση μέσω διαμεολάβησης του Πακιστανού υπουργού Εσωτερικών.
  • Η ανταλλαγή μηνυμάτων βασίζεται στην πρόταση 14 σημείων της Τεχεράνης.
  • Το Ιράν ζητεί την αποδέσμευση παγωμένων περιουσιακών στοιχείων και το τέλος του αμερικανικού αποκλεισμού στα λιμάνια του.
  • Το Ιράν προτείνει τη δημιουργία μηχανισμού με το Ομάν για την ασφάλεια στα Στενά του Ορμούζ και πρωτόκολλα ασφαλούς ναυσιπλοΐας με παράκτια κράτη.
  • Από τα τέλη Φεβρουαρίου το Ιράν έχει περιορίσει τη διέλευση πλοίων στα Στενά του Ορμούζ, προκαλώντας παγκόσμιες ενεργειακές διαταραχές.
Το Ιράν δήλωσε σήμερα το βράδυ ότι εξετάζει μια νέα αμερικανική πρότασηστο πλαίσιο της επίσκεψης του Πακιστανού υπουργού Εσωτερικών στην Τεχεράνη, ο οποίος διαμεσολαβεί στις συζητήσεις αυτές μεταξύ των δύο εμπολέμων πλευρών, σύμφωνα με το υπουργείο Εξωτερικών.

«Έχουμε λάβει τις απόψεις της αμερικανικής πλευράς και τώρα τις εξετάζουμε», δήλωσε στην κρατική τηλεόραση ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, Εσμαΐλ Μπαγαΐ, εκφράζοντας παράλληλα τη μεγάλη δυσπιστία του απέναντι στις ΗΠΑ.

Η ανταλλαγή μηνυμάτων μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών συνεχίστηκε με βάση την πρόταση 14 σημείων της Τεχεράνης, με τον υπουργό Εσωτερικών του Πακιστάν να βρίσκεται στο Ιράν για να βοηθά στη διευκόλυνσή της, δήλωσε ο εκπρόσωπος.

Επανέλαβε επί τη ευκαιρία τα αιτήματα του Ιράν: «Την αποδέσμευση των παγωμένων ιρανικών περιουσιακών στοιχείων» στο εξωτερικό και το τέλος του αμερικανικού αποκλεισμού στα ιρανικά λιμάνια.

Το Ιράν ζητεί τη θέσπιση ενός μηχανισμού με το Ομάν για να διασφαλίσει τη βιώσιμη ασφάλεια στα Στενά του Ορμούζ, τόνισε ο Μπαγαΐ.

Πρόσθεσε ότι το Ιράν είναι έτοιμο να αναπτύξει πρωτόκολλα για ασφαλή ναυσιπλοΐα σε συνεργασία με άλλα παράκτια κράτη, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Το Ιράν έχει κλείσει σε μεγάλο βαθμό τα Στενά του Ορμούζ σε όλα τα πλοία εκτός από τα δικά του από τότε που άρχισε ο πόλεμος με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, στα τέλη Φεβρουαρίου, προκαλώντας τη μεγαλύτερη διαταραχή στον παγκόσμιο ενεργειακό εφοδιασμό στην ιστορία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες απάντησαν τον περασμένο μήνα επιβάλλοντας τον δικό τους αποκλεισμό στα λιμάνια του Ιράν.

