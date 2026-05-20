Ο «πόλεμος των ρομπότ» στην Ουκρανία: Τί είναι τα νεά UGV που μεταφέρουν ανθρώπους και προμήθειες

το 1ο Ιατρικό Τάγμα ολοκλήρωσε έξι ρομποτικές εκκενώσεις τραυματιών σε μία μόνο ημέρα, με δύο οχήματα να καλύπτουν συνολικά περίπου 300 χιλιόμετρα

Δημήτριος Παπαγεωργίου

Η εικόνα ήταν σχεδόν απόκοσμη μέσα στην γκρίζα ζώνη του Λίμαν, στην πρώτη γραμμή στον πόλεμο μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας.

Μια γυναίκα 77 ετών, που είδε το σπίτι της να καταστρέφεται ολοσχερώς μετά από 53 χρόνια, περπατούσε επί ώρες προσπαθώντας να σωθεί. Ενώ ήταν στον δρόμο, ένα ουκρανικό επίγειο ρομπότ την πλησίαζε, έχοντας γραμμένη πάνω στο καμουφλάζ του τη φράση «Γιαγιά, ανέβα!». Η επιχείρηση διάσωσης στις 25 Απριλίου, που οργανώθηκε από το 3ο Σώμα Στρατού και τη μονάδα Cerberus με τη βοήθεια αναγνωριστικού drone, ανέδειξε τη νέα πραγματικότητα στο μέτωπο. Καθώς ο εναέριος χώρος ήταν κορεσμένος από ρωσικά drones, οποιαδήποτε συμβατική επιχείρηση εκκένωσης με ανθρώπινο δυναμικό ήταν αδύνατη.

Κι όμως, η χρήση αυτών των συστημάτων δεν αποτελεί πλέον λύση ανάγκης αλλά επίσημο στρατιωτικό δόγμα. Τα επίγεια μη επανδρωμένα οχήματα (UGVs) της Ουκρανίας είναι από τη φύση τους διπλής χρήσης, εκτελώντας την ίδια εβδομάδα μεταφορές πυρομαχικών, απομάκρυνση τραυματιών και διασώσεις αμάχων. Σύμφωνα με τον Χεόρχι Χβιστάνι, αρχηγό του επιτελείου του Τάγματος Μη Επανδρωμένων Συστημάτων της 58ης Ταξιαρχίας, το δόγμα των νέων αυτών δυνάμεων (SBS) περιλαμβάνει αποστολές ναρκοθέτησης, υποστήριξης, μηχανικού και εκκένωσης. Ο υπουργός Άμυνας, Μιχάιλο Φέντοροφ, ανακοίνωσε ότι μόνο τον Μάρτιο πραγματοποιήθηκαν περισσότερες από 9.000 αποστολές με επίγεια ρομπότ, θέτοντας ως ξεκάθαρο στόχο την πλήρη αυτοματοποίηση του 100% των logistics της πρώτης γραμμής.

Παραγωγή σε επίπεδα κανονικού στρατού

Για να επιτευχθεί αυτό το πλάνο, το υπουργείο Άμυνας έχει ήδη υπογράψει συμβόλαια για 25.000 επίγεια ρομπότ μέσα στο πρώτο μισό του 2026, αριθμός που ξεπερνά το διπλάσιο της περσινής συνολικής παραγωγής. Παράλληλα, ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι εξήγγειλε τη δημιουργία συνολικά 50.000 μονάδων για φέτος, διαμορφώνοντας μια ρομποτική δύναμη μεγαλύτερη από τους συμβατικούς στρατούς αρκετών συμμάχων χωρών. Ο βασικός σκοπός είναι η ελαχιστοποίηση του ρίσκου για το έμψυχο δυναμικό. Τα αποτελέσματα είναι ήδη ορατά στις αναφορές των μονάδων, καθώς το Γενικό Επιτελείο της Ουκρανίας πιστώνει στις ρομποτικές πλατφόρμες τη μείωση των απωλειών προσωπικού έως και κατά 30%.

Οι επιχειρήσεις καταγράφονται πλέον καθημερινά. Την ίδια ημέρα που διασώθηκε η ηλικιωμένη γυναίκα, η ταξιαρχία «Lut» χρησιμοποίησε ένα UGV για να απομακρύνει τραυματισμένο στρατιώτη μετά από ρωσική ενέδρα. Νωρίτερα τον ίδιο μήνα, το 1ο Ιατρικό Τάγμα ολοκλήρωσε έξι ρομποτικές εκκενώσεις τραυματιών σε μία μόνο ημέρα, με δύο οχήματα να καλύπτουν συνολικά περίπου 300 χιλιόμετρα. Όπως επισημαίνουν οι Ουκρανοί διοικητές, η αυτόνομη τεχνολογία δεν είναι απλώς ένα όπλο, αλλά ένα εργαλείο που αφαιρεί το βάρος από τον άνθρωπο, διασφαλίζοντας ότι η ζωή του προστατεύεται και ο χρόνος του αξιοποιείται για τη λήψη κρίσιμων αποφάσεων.

