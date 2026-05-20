Δένδιας για drone: Η Ουκρανία μάς οφείλει μια μεγάλη συγγνώμη - Τι είπε για Τουρκία και Ατζέντα 2030

Τρίτη ημέρα εργασιών του συνεδρίου που διοργάνωσε ο Κύκλος Ιδεών σε συνεργασία με το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, με τον γενικό τίτλο "Η Ελλάδα μετά ΙΧ. Εθνικό Σχέδιο Δράσης υπό συνθήκες παγκόσμιας αβεβαιότητας"

Η «Ατζέντα 2030» συνιστά μια συνολική στρατηγική προσέγγιση που, όπως ανέφερε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, θα επιτρέψει στη χώρα να υπερασπίζεται τον εθνικό της χώρο μέσα από έναν ενιαίο τρόπο αντίληψης και αξιοποίησης πολλαπλών συστημάτων.

Πρόκειται, όπως σημείωσε, για τη μεγαλύτερη μεταρρυθμιστική τομή που έχει επιχειρηθεί ποτέ στις Ένοπλες Δυνάμεις, καθώς σηματοδοτεί μια πλήρη αλλαγή υποδείγματος, από τη λογική της μεμονωμένης παράθεσης οπλικών συστημάτων και εξαιρετικού ανθρώπινου δυναμικού στη δημιουργία ενός σύγχρονου μηχανισμού επεξεργασίας και διαχείρισης της πληροφορίας.

Ο κ. Δένδιας μίλησε το μεσημέρι της Τετάρτης 20 Μαΐου, στην ενότητα «Η ρευστοποίηση του διεθνούς πλαισίου και η ελληνική Ατζέντα», με συνομιλητή τον δημοσιογράφο Βασίλη Νέδο, στο πλαίσιο του συνεδρίου «Εθνικό Σχέδιο Δράσης υπό συνθήκες παγκόσμιας αβεβαιότητας», που διοργανώνει ο Κύκλος Ιδεών σε συνεργασία με το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών.

"Προσπαθούμε", πρόσθεσε, "να είμαστε όσο έξυπνοι μπορούμε. Προσπαθούμε να δημιουργήσουμε νέες πλατφόρμες και νέα συστήματα διαφορετικού κοστολογίου από ότι οι μεγάλες πλατφόρμες του παρελθόντος. Κάνουμε επιλεγμένες προσεγγίσεις με θέματα που είναι πολλαπλασιαστές ισχύος".

«Δυνατότητα παραγωγής 5.000 drones το χρόνο»

Ειδικότερα, αναφερόμενος στα drones, ο κ. Δένδιας επισήμανε: "Η Ελλάδα έχει φτιάξει δύο βασικά εργοστάσια παραγωγής του ελληνικού Στρατού drones. Και έχουμε - με τρισδιάστατους εκτυπωτές - τη δυνατότητα παραγωγής drones από κινητές μονάδες, που θα ακολουθούν τις μεγάλες μονάδες ταξιαρχίας του ελληνικού Στρατού. Σε δύο χρόνια από τώρα, κάθε ταξιαρχία του ελληνικού Στρατού θα μπορεί επί τόπου να παράγει drones κι ο διοικητής της θα μπορεί να τα προγραμματίζει και να αλλάζει το προγραμματισμό τους".

"Σήμερα", συμπλήρωσε ο υπουργός Εθνικής 'Άμυνας, "έχουμε τη δυνατότητα παραγωγής 5.000 drones το χρόνο. Σε ενάμιση με δύο χρόνια, θα έχουμε υπερβεί τις εκατό χιλιάδες το χρόνο και στο τέλος του 2030 θα μπορούμε να παράγουμε άνω του εκατομμυρίου το χρόνο. Θα μπορούμε. Δεν σημαίνει ότι θα τα έχουμε χαλάσει τα χρήματα και θα στοκάρουμε".

Σχετικά με το drone που βρέθηκε στη Λευκάδα, ο Νίκος Δένδιας δήλωσε: «Προφανώς, ήταν κάτι το εξαιρετικά επικίνδυνο. Επίσης, η ουκρανική πλευρά –και δεν υπάρχει η παραμικρή αμφιβολία ότι πρόκειται για ουκρανικό drone θαλάσσης, ξέρουμε ποιος τύπος είναι, πού κατασκευάστηκε κ.λπ.– μας οφείλει μια πολύ μεγάλη συγγνώμη. Και εκτός από τη συγγνώμη, μας οφείλει την απόλυτη διαβεβαίωση ότι κάτι τέτοιο δεν θα ξανασυμβεί στην ευρύτερη περιοχή».

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας τόνισε επίσης πως έθεσε το θέμα στο ΝΑΤΟ: «Και ανέφερα στη Σύνοδο Υπουργών του ΝΑΤΟ το εξής απλό παράδειγμα. Αν οποιοδήποτε κρουαζιερόπλοιο κατέβαινε από τη Βενετία προς την Ανατολική Μεσόγειο –ήταν ακριβώς στην πορεία του– και το χτυπούσε, το πλοίο θα πήγαινε στον βυθό της θάλασσας. Πόσους νεκρούς θα είχαμε θρηνήσει; Και πόσο επιτρεπτό είναι αυτό το πράγμα στη Μεσόγειο; Από πού κι ως πού οποιοσδήποτε, ανεξαρτήτως της ανάγκης να υπερασπιστεί την πατρίδα του –και εμείς οι Έλληνες το καταλαβαίνουμε καλύτερα από όλους– μπορεί να θέτει σε κίνδυνο τη ζωή αθώων ανθρώπων επειδή κρίνει ότι αυτό εξυπηρετεί τον στρατηγικό του σχεδιασμό; Ήταν παντελώς απαράδεκτο αυτό που συνέβη. Και πρέπει να είμαστε κάθετοι και απόλυτοι, εμείς και όλες οι άλλες χώρες της Μεσογείου».

Για την "Ατζέντα 2030"

Μιλώντας για τα θέματα Εξωτερικών και 'Άμυνας, ο κ. Δένδιας ανέλυσε: "Είναι ζητήματα εθνικά. Δεν μπορεί και δεν πρέπει ούτε να υψώνουμε τους τόνους, ούτε να διεκδικούμε το αλάθητο, ούτε να μην εξηγούμε επαρκώς στην κοινωνία. Με ηρεμία, συνέπεια και σωφροσύνη, πρέπει να αναπτυχθεί διάλογος, ώστε να αντιληφθεί η κοινωνία που πάει το υστέρημά της".

Για τη συνεισφορά της 'Άμυνας στην οικονομία, ο κ. Δένδιας υπογράμμισε: "Προσπαθούμε να δημιουργήσουμε ένα διαφορετικά υπόδειγμα. Με την "Ατζέντα 2030", τηρούμε το δημοσιονομικό χώρο σε ένα πλαίσιο ασφαλές για το δημόσιο χρέος της πατρίδας μας και συγχρόνως να πετύχουμε το στόχο υπεράσπισης της πατρίδας μας απέναντι στις προκλήσεις και τις απειλές".

Και εξήγησε: "Για να γίνει αυτό πρέπει οι Ένοπλες Δυνάμεις να οδηγηθούν σε ένα τρόπο που θα επιτρέπει τη λύση προβλημάτων με φθηνότερους και εξυπνότερους τρόπους. Το να αγοράζεις πάντα μεγάλες και ακριβές ξένες πλατφόρμες δεν σημαίνει ότι λύνεις με τον καλύτερο τρόπο το πρόβλημα. Ταυτόχρονα, προσπαθούμε να ελαττώσουμε τις εισαγωγές έχοντας δική μας δυνατότητα παραγωγής ορισμένων συστημάτων - όπως το σύστημα "Κένταυρος" - και προσπαθούμε να δημιουργήσουμε εξαγώγιμα προϊόντα και υπηρεσίες διπλής χρήσης. Είναι η συνεισφορά στην προσπάθεια δημιουργίας ενός ενάρετου υποδείγματος".

Αναφερόμενος στη μεταφορά του συστήματος Patriot από την Κάρπαθο εξήγησε: "Οι Patriot στην Κάρπαθο δεν πήγαν για να αντιμετωπίσουν τουρκική απειλή. Ο λόγος που πήγαν είχε να κάνει με την απειλή από το Ιράν. Δεν υπάρχει απειλή εκτόξευσης πυραύλων από το Ιράν τις τελευταίες έξι και πλέον εβδομάδες άρα δεν υφίσταται επιχειρησιακός λόγος έκθεσής τους στο συγκεκριμένο σημείο".

«Δεν έχω πιστέψει το αφήγημα των "ήρεμων νερών"»

Για την Τουρκία, και τις διαρροές για το νομοσχέδιο σχετικά με τις διάφορες τουρκικές διεκδικήσεις, ο κ. Δένδιας σχολίασε: "Δεν ανήκω σε αυτούς που έχουν πιστέψει το αφήγημα των "ήρεμων νερών". Δεν θα ήθελα προκαταβολικά να ενθαρρύνω ένα διάλογο για κάτι που συνιστά διαρροή. Εάν είναι πραγματικό, είναι ιδιαίτερως ενοχλητικό και η λέξη "ενοχλητικό" ίσως είναι και understatement".

"Η Ελλάδα δεν έχει την παραμικρή διεκδίκηση απέναντι στην Τουρκία. Εάν η Τουρκία επιλέξει μια τέτοια πορεία (όξυνσης και κρίσης) η Ελλάδα είναι υποχρεωμένη, σύμφωνα με το Σύνταγμά της, να υπερασπίσει και τα σύνορά της και τα δικαιώματά της" ξεκαθάρισε ο κ. Δένδιας.

