Επικοινωνία Τραμπ με Ερντογάν για Ιράν, Συρία και τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα

Τηλεφωνική επικοινωνία είχαν ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, και ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με ανακοίνωση της τουρκικής προεδρίας.

Κατά τη συνομιλία, οι δύο ηγέτες συζήτησαν τις διμερείς σχέσεις Τουρκίας-ΗΠΑ, καθώς και περιφερειακά και διεθνή ζητήματα, με έμφαση στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, τη Συρία, τον Λίβανο και τις προετοιμασίες για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα.

Ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν είπε στον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνομιλίας την Τετάρτη, ότι χαιρέτισε την παράταση της εκεχειρίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, προσθέτοντας πως πιστεύει ότι τα αμφισβητούμενα ζητήματα μεταξύ των δύο πλευρών μπορούν να επιλυθούν, σύμφωνα με ανακοίνωση της τουρκικής προεδρίας.

«Κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας, ο Ερντογάν δήλωσε ότι θεωρεί θετική εξέλιξη την απόφαση για παράταση της εκεχειρίας στη ζώνη της σύγκρουσης στην περιοχή μας και ότι πιστεύει πως είναι εφικτή μια λογική λύση στα αμφισβητούμενα ζητήματα», ανέφερε η τουρκική προεδρία σε ανακοίνωσή της.

Η τουρκική πλευρά αναφέρθηκε επίσης στις εξελίξεις στη Συρία και στον Λίβανο, τονίζοντας τη σημασία της σταθερότητας για την ευρύτερη περιοχή. «Ο πρόεδρος Ερντογάν δήλωσε ότι η εδραίωση του κλίματος σταθερότητας στη Συρία αποτελεί σημαντικό κέρδος για ολόκληρη την περιοχή μας, ότι η στήριξη της Τουρκίας προς τη Συρία θα συνεχιστεί αδιάλειπτα, ενώ πρόσθεσε ότι πρέπει να αποτραπεί η επιδείνωση της κατάστασης στον Λίβανο».

Ο Τραμπ δήλωσε νωρίτερα ότι οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν βρίσκονται «στα τελικά στάδια», προειδοποιώντας ωστόσο για νέες επιθέσεις, εάν η Τεχεράνη δεν συμφωνήσει σε ειρηνευτική συμφωνία.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της τουρκικής προεδρίας, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ενημέρωσε τον Αμερικανό πρόεδρο για τις προετοιμασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. «Ο πρόεδρός μας δήλωσε ότι οι προετοιμασίες για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα συνεχίζονται και ότι καταβάλλουμε τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια ώστε η σύνοδος να στεφθεί από επιτυχία σε κάθε επίπεδο».

Συλλυπητήρια για την επίθεση σε τζαμί στο Σαν Ντιέγκο

Κατά την τηλεφωνική συνομιλία, ο Τούρκος πρόεδρος εξέφρασε επίσης συλλυπητήρια στον Ντόναλντ Τραμπ για την επίθεση που σημειώθηκε σε τζαμί στην πόλη Σαν Ντιέγκο των ΗΠΑ.

«Ο πρόεδρος Ερντογάν εξέφρασε στον πρόεδρο των ΗΠΑ Τραμπ τα συλλυπητήριά του για τη στυγερή επίθεση που σημειώθηκε προχθές σε τζαμί στην αμερικανική πόλη Σαν Ντιέγκο, ενώ δήλωσε ότι η Τουρκία είναι αντίθετη σε τέτοιου είδους εγκλήματα μίσους, ανεξαρτήτως θρησκευτικού δόγματος».

