Το Ιράν «σηκώνει το γάντι» του Τραμπ: «Θυμήσου το Ιράκ και το Αφγανιστάν»

Στο ίδιο μήνυμα, η Τεχεράνη δηλώνει έτοιμη για διάλογο «στη βάση του αμοιβαίου σεβασμού και των συμφερόντων»

Δημήτριος Παπαγεωργίου

ΑΡΧΕΙΟ - Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Abbas Araghchi μιλάει σε δημοσιογράφους στις 3 Ιουνίου 2025, στη Βηρυτό. 

AP
Η αποστολή του Ιράν στον ΟΗΕ απάντησε δημόσια στον Ντόναλντ Τραμπ μέσω ανάρτησης στην πλατφόρμα X, υπενθυμίζοντας το κόστος των προηγούμενων αμερικανικών πολέμων στη Μέση Ανατολή. «Την τελευταία φορά που οι ΗΠΑ ενεπλάκησαν απερίσκεπτα σε πολέμους στο Αφγανιστάν και το Ιράκ, σπατάλησαν πάνω από 7 τρισ. δολάρια και έχασαν περισσότερες από 7.000 αμερικανικές ζωές», ανέφερε η ανάρτηση.

Στο ίδιο μήνυμα, η Τεχεράνη δηλώνει έτοιμη για διάλογο «στη βάση του αμοιβαίου σεβασμού και των συμφερόντων», προειδοποιώντας ωστόσο ότι, αν πιεστεί, «θα υπερασπιστεί τον εαυτό της και θα απαντήσει όπως ποτέ πριν».

Παρασκηνιακές επαφές μέσω Τουρκίας, Κατάρ και Σαουδικής Αραβίας

Την ίδια πάντως στιγμή, σύμφωνα με το Axios Αμερικανοί αξιωματούχοι αναφέρουν ότι δεν διεξάγονται αυτή τη στιγμή σοβαρές απευθείας διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, χώρες όπως η Σαουδική Αραβία, η Τουρκία και το Κατάρ συνομιλούν και με τις δύο πλευρές, λειτουργώντας ως δίαυλοι μεταφοράς μηνυμάτων χωρίς όμως να υπάρχει κάποιο απτό αποτέλεσμα.

Όπως δήλωσε Τούρκος αξιωματούχος, την Τρίτη ο Ντόναλντ Τραμπ συνομίλησε με τον πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν για την κρίση με το Ιράν. Την Τετάρτη, ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν είχε συνομιλία με τον Ιρανό ομόλογό του Αμπάς Αραγκτσί, με αντικείμενο την «αποκλιμάκωση των περιφερειακών εντάσεων».

Ιράν:Επικίνδυνες συνέπειες από οποιαδήποτε κλιμάκωση

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών μετά από επικοινωνία του Αραγκτσί με τη Σαουδική Αραβία, «οι δύο πλευρές προειδοποίησαν για τις επικίνδυνες συνέπειες οποιασδήποτε κλιμάκωσης των εντάσεων για την περιφερειακή ειρήνη και σταθερότητα», υπογραμμίζοντας την κοινή ευθύνη των χωρών της περιοχής για τη διατήρηση της ασφάλειας.

Από πλευράς τους, τόσο η Σαουδική Αραβία όσο και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έχουν δηλώσει δημοσίως ότι δεν θα επιτρέψουν τη χρήση του εναέριου χώρου τους από τις ΗΠΑ για πλήγματα κατά του Ιράν.

Ο Αμπάς Αραγκτσί δήλωσε σε ενημέρωση δημοσιογράφων ότι τις τελευταίες ημέρες δεν είχε επαφή με τον απεσταλμένο του Λευκού Οίκου Στιβ Γουίτκοφ.

Όπως ανέφερε, οι δύο τους κατά καιρούς ανταλλάσσουν μηνύματα μέσω Signal. Τα μηνύματα που αντάλλαξαν νωρίτερα μέσα στον μήνα φέρονται να συνέβαλαν στην απόφαση του Τραμπ να μην προχωρήσει άμεσα σε στρατιωτικό πλήγμα.

Από πλευράς του πάντως Ιρανός υπουργός Εξωτερικών τόνισε ότι το Ιράν δεν έχει ζητήσει από τις ΗΠΑ την έναρξη διαπραγματεύσεων και υπογράμμισε πως «η άσκηση διπλωματίας μέσω στρατιωτικών απειλών δεν μπορεί να είναι αποτελεσματική». Πρόσθεσε ότι, αν η Ουάσιγκτον επιθυμεί συνομιλίες, «πρέπει να εγκαταλείψει τις απειλές, τις υπερβολικές απαιτήσεις και την ανάδειξη παράλογων ζητημάτων».

