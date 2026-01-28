Μερτς: «Οι μέρες του ιρανικού καθεστώτος είναι μετρημένες»

Οι «μέρες του ιρανικού καθεστώτος είναι μετρημένες», δήλωσε ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, την ώρα που ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ακόμη μια φορά για παρέμβαση, μετά την αιματηρή καταστολή των διαδηλώσεων στο Ιράν.

Σε συνέντευξη Τύπου στο Βερολίνο, δίπλα στον πρωθυπουργό της Ρουμανίας Ίλιε Μπολοζάν, ο Φρίντριχ Μερτς υποστήριξε ότι ένα καθεστώς που «μπορεί να διατηρείται στην εξουσία μόνο μέσω ωμής βίας και τρόμου απέναντι στον ίδιο του τον πληθυσμό» έχει χάσει κάθε νομιμοποίηση. «Οι μέρες του είναι μετρημένες», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως πρόσθεσε, η κατάρρευση του ιρανικού καθεστώτος μπορεί να είναι ζήτημα χρόνου. «Μπορεί να πρόκειται για εβδομάδες, αλλά αυτό το καθεστώς δεν έχει καμία νομιμοποίηση να κυβερνά τη χώρα», είπε, σύμφωνα με το AFP, επαναλαμβάνοντας ότι η διεθνής κοινότητα παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στο Ιράν.

