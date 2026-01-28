Ο «μαύρος» Ιανουάριος του 2026: Από το Κραν Μοντανά, στο Ιράν, τη Βιολάντα και τους νεκρούς του ΠΑΟΚ

Με ακόμα τρεις ημέρες να απομένουν για να ολοκληρωθεί ο Ιανουάριος, φαίνεται πως το 2026 έκανε ποδαρικό με πολύ κακές ειδήσεις, με αδιανόητες τραγωδίες να σημειώνονται από την Ελβετία, το Ιράν και τη χιονισμένη Μινεσότα, έως τη Γλυφάδα, τα Τρίκαλα και, τώρα, τους οπαδούς του ΠΑΟΚ.

Πριν καν ολοκληρωθεί ο εορτασμός της Πρωτοχρονιάς του 2026, δεκάδες νεαροί άνθρωποι έχαναν τη ζωή τους σε φονική πυρκαγιά στο υπόγειο μπαρ «Le Constellation» στο Κραν Μοντανά της Ελβετίας.

40 άτομα έχασαν τη ζωή τους στην τραγωδία που φέρεται να ξεκίνησε όταν τα αναμμένα βεγγαλικά σε μπουκάλι σαμπάνιας που μετέφερε η 24χρονη σερβιτόρα Cyane Panine προκάλεσαν πυρκαγιά στην ηχομόνωση της οροφής.

Οι ηλικίες των θυμάτων κυμαίνονται από 14 έως 39 ετών, με τα μισά να είναι κάτω των 18, ενώ οι τραυματίες ήταν 116, με πολλούς να αντιμετωπίζουν εγκαύματα που θα χρειαστούν διαρκή αντιμετώπιση και θεραπεία πολλών μηνών.

Άνθρωποι αφήνουν κεριά και λουλούδια κοντά στο μπαρ Le Constellation, όπου μια καταστροφική πυρκαγιά προκάλεσε θανάτους και τραυματισμούς κατά τη διάρκεια των εορτασμών της Πρωτοχρονιάς στο Κραν Μοντανά, στις Ελβετικές Άλπεις, Ελβετία, Πέμπτη, 1 Ιανουαρίου 2026 AP/ Antonio Calanni

Ιράν: Χιλιάδες νεκροί στις μεγαλύτερες ταραχές από την Ισλαμική Επανάσταση

Οι διαδηλώσεις στο Ιράν που ξεκίνησαν λίγες ημέρες πριν την άφιξη του 2026, στις 28 Δεκεμβρίου, ως διαμαρτυρία εμπόρων σε μπαζάρ της χώρας, πήραν γρήγορα βίαιη τροπή, με το καθεστώς της Τεχεράνης να προχωρά στην αιματηρή καταστολή τους όταν αυτές άρχισαν να στοχοποιούν την κυβέρνηση.

Τα συγκλονιστικά βίντεο που έρχονταν από το εσωτερικό της χώρας και αποτύπωναν τη μαζική συμμετοχή των πολιτών, καθώς και την αιματηρή καταστολή των δυνάμεων ασφαλείας, σταμάτησαν να κυκλοφορούν όταν το καθεστώς προχώρησε σε ολικό μπλακ άουτ στις τηλεπικοινωνίες, «κόβοντας» την πρόσβαση της χώρας στο ίντερνετ και στις διεθνείς κλήσεις.

Ο αριθμός των νεκρών διαδηλωτών και μελών των δυνάμεων ασφαλείας παραμένει άγνωστος μέσα σε ένα τόσο αδιαφανές πληροφοριακό περιβάλλον, όμως η χαμηλότερη εκτίμηση, αυτή των ιρανικών αρχών, κάνει λόγο για 3.000 νεκρούς, ενώ η ιρανική οργάνωση προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων HRANA, που βασίζεται στις ΗΠΑ και της οποίας τα στοιχεία έχουν αποδειχθεί αξιόπιστα κατά τη διάρκεια προηγούμενων ταραχών, δηλώνει πως έχει επαληθεύσει περισσότερους από 6.000 θανάτους.

ایران غرق انقلاب است، به پیش به پیش به پیش...

میدان سعادت‌آباد تهران/١٨دی pic.twitter.com/xU2vlXUsW4 — Naser Khoshnevis | ناصر خوشنویس (@khoshnevisnaser) January 9, 2026

Η ίδια οργάνωση σημειώνει ότι περισσότεροι από 17.000 θάνατοι παραμένουν υπό έρευνα, δίνοντας έτσι ένα πιθανό σύνολο περίπου 22.000 νεκρών. Άλλες εκτιμήσεις από γιατρούς που εδρεύουν εκτός Ιράν φτάνουν τους 33.000 ή και περισσότερους.

Security forces opened fire on protesters in Tehranpars district, east of the capital, on Saturday night, a video obtained by Iran International shows. pic.twitter.com/Ekwz9AHPbk — Iran International English (@IranIntl_En) January 10, 2026

Μινεσότα: Δολοφονίες πολιτών από πράκτορες της ICE

Οι δυσάρεστες ειδήσεις στο εξωτερικό συμπληρώθηκαν στις 7 Ιανουαρίου από σοκαριστικά βίντεο θανάσιμων πυροβολισμών μίας 37χρονης μητέρας στην πολιτεία της Μινεσότα στις ΗΠΑ. Η Ρενέ Νικόλ Γκουντ έχασε τη ζωή της από τις σφαίρες πράκτορα της υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE), σε έναν δρόμο της Μινεάπολης όταν μετακίνησε το αυτοκίνητό της ενώ ένα άλλο μέλος της υπηρεσίας προσπαθούσε να ανοίξει την πόρτα του οχήματός της.

Τα βίντεο του περιστατικού και η αντίδραση της κυβέρνησης Τραμπ, και ειδικά της υπουργού Εσωτερικής Ασφάλειας (DHS), Κρίστι Νόεμ, προκάλεσε διεθνή κατακραυγή. Η επικεφαλής του DHS δήλωσε λίγη ώρα μετά το αιματηρό περιστατικό ότι η 37χρονη Αμερικανίδα πολίτης ήταν «εγχώρια τρομοκράτης» που προσπάθησε να σκοτώσει τα μέλη της ICE με το όχημά της, δηλώνοντας ότι ο πράκτορας πυροβόλησε σε «αυτοάμυνα».

Σε λιγότερο από τρεις εβδομάδες από τον θάνατο της Ρενέ Γκουντ στη λεωφόρο Portland Avenue South, και λίγα τετράγωνα στα βορειοδυτικά, ο 37χρονος νοσηλευτής Άλεξ Πρέτι πέφτει νεκρός στις 24 Ιανουαρίου, επίσης στη Μινεάπολη, από πυροβολισμούς πρακτόρων της Αστυνομίας Συνόρων (CBP). Η κυβέρνηση Τραμπ ακολουθεί την ίδια προσέγγιση, λέγοντας ότι ο Πρέτι είχε όπλο και ήθελε να «σφαγιάζει» τους πράκτορες, και ότι αυτοί λειτούργησαν, για άλλη μία φορά, σε «αυτοάμυνα».

Οι αντιδράσεις ήταν άμεσες, καθώς τα βίντεο του περιστατικού κάλυπταν κάθε πιθανή γωνία λήψης και έδειχναν πως η κυβερνητική εκδοχή του περιστατικού ήταν ψευδής. Ο νοσηλευτής ΜΕΘ σε νοσοκομείο βετεράνων δεν ακούμπησε ποτέ το όπλο που είχε, με νόμιμη άδεια, στο δεξί του ισχίο. Κατέγραφε με το κινητό του τη δράση των πρακτόρων και η επίθεση εναντίον του ξεκίνησε όταν προσπάθησε να βοηθήσει πολίτη τον οποίο αστυνομικός έριξε με βία στο έδαφος. Όπως αποτυπώθηκε και σε βίντεο-ανάλυση, πράκτορας αφαίρεσε το όπλο του Πρέτι, το οποίο δεν είχε προσπαθήσει να ακουμπήσει ο 37χρονος, προτού δύο άλλοι ομοσπονδιακοί πράκτορες τον πυροβολήσουν εν ψυχρώ δέκα φορές.

Δύο νεκροί σε Άστρος και Γλυφάδα από την κακοκαιρία

Η κακοκαιρία της Τετάρτης 21 Ιανουαρίου στην Ελλάδα έφερε εξαιρετικά μεγάλα ύψη βροχής και θυελλώδεις ανέμους στη χώρα, με δύο ανθρώπους, τον 52χρονο λιμενικό Ανδρέα Αραχωβίτη και την 56χρονη καθηγήτρια Χριστίνα Φωστέρη να χάνουν τη ζωή τους.

Το πρώτο μέρος της τραγωδίας εκτυλίχθηκε στο Άστρος Κυνουρίας, στην Αρκαδία, όταν τα κολοσσιαία κύματα παρέσυραν και σκότωσαν τον άτυχο άνδρα, που βρισκόταν εν ώρα υπηρεσίας και περιπολούσε μαζί με τη διοικήτριά του στην προβλήτα του μικρού λιμανιού.

Ενώ προσπαθούσε να συνδράμει τους ιδιοκτήτες σκαφών να τα ασφαλίσουν καλύτερα, ένα τεράστιο κύμα πέρασε τον κυματοθραύστη και τον έριξε στη θάλασσα μαζί με την προϊσταμένη του.

Αργότερα την ίδια ημέρα, τα νότια προάστια της Αθήνας βρέθηκαν μέσα σε λίγες ώρες αντιμέτωπα με ύψη βροχής που σε κανονικές συνθήκες θα έπεφταν σε μήνες, με τους δρόμους να μετατρέπονται σε χειμάρρους και φερτά υλικά από τον Υμηττό να γεμίζουν τους δρόμους της Γλυφάδας.

Με την κακοκαιρία να βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, μία γυναίκα εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της στην οδό Κυρίλλου Μεθόδιου στην Άνω Γλυφάδα. Η γυναίκα ήταν πεζή όταν, λίγο πριν τις 21:00, παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά και εγκλωβίστηκε κάτω από όχημα, το οποίο επίσης είχε παρασυρθεί από τον χείμαρρο. Στο σημείο μετέβησαν πυροσβεστικές δυνάμεις, οι οποίες εντόπισαν τη γυναίκα και την ανέσυραν χωρίς τις αισθήσεις της. Στην συνέχεια η καθηγήτρια Χριστίνα Φωστέρη παρελήφθη από το ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Πέντε εργάτριες νεκρές στο εργοστάσιο της «Βιολάντα»

Τα ξημερώματα της Δευτέρας (26/01) τα Τρίκαλα ξύπνησαν από μία άνευ προηγουμένου έκρηξη, η οποία σημειώθηκε στο εργοστάσιο μπισκοτοποΐας «Βιολάντα» λίγα χιλιόμετρα νότια της πόλης.

Πέντε γυναίκες που εργάζονταν στη νυχτερινή βάρδια έχασαν τη ζωή τους από τη φονική έκρηξη, με πραγματογνώμονες να εκτιμούν ότι αυτή προκλήθηκε από συσσώρευση μεγάλου όγκου προπανίου, ο οποίος πυροδοτήθηκε από κάποιον σπινθήρα.

Το σημείο από το οποίο διέρρευσε το προπάνιο φέρεται να εντόπισε η Πυροσβεστική, όπως φαίνεται σε φωτογραφία-ντοκουμέντο που εξασφάλισε το Newsbomb. Από την Πυροσβεστική ανακοινώθηκε ότι πολύμηνη και εκτεταμένη διαρροή προπανίου, η οποία προφανώς αγνοήθηκε από τους υπευθύνους του εργοστασίου σε συνδυασμό με σπινθήρα που δημιουργήθηκε από ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό του εργοστασίου, προκάλεσαν τη φορνική έκρηξη από την οποία βρήκαν αδόκητο θάνατο πέντε εργαζόμενες στη νυχτερινή βάρδια της βιομηχανίας μπισκότων.

Ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου «Βιολάντα», ο τεχνικός ασφαλείας και ο υπεύθυνος βάρδιας οδηγήθηκαν στην εισαγγελέα Τρικάλων την Τετάρτη (28/01), με πληροφορίες να αναφέρουν ότι εις βάρος τους έχει σχηματιστεί δικογραφία για πράξεις και παραλείψεις, σχετικές με αδικήματα που αφορούν σε ανθρωποκτονία από αμέλεια, βαριές σωματικές βλάβες κατά συρροή, εμπρησμό και έκρηξη.

Επτά νεκροί οπαδοί του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία

Λιγότερο από 48 ώρες μετά την τελευταία τραγωδία στο εργοστάσιο της Βιολάντα, οι πολίτες σε όλη την επικράτεια πάγωσαν από την φρικτή είδηση ότι επτά οπαδοί του ΠΑΟΚ που πήγαιναν οδικώς στη Γαλλία για να παρακολουθήσουν την αναμέτρηση της ομάδας τους με τη Λιόν σκοτώθηκαν σε τροχαίο δυστύχημα στην άσφαλτο της Ρουμανίας το μεσημέρι της Τρίτης (27/01).

Εικόνες από το σημείο στο οποίο διαδραματίστηκε το μοιραίο τροχαίο δυστύχημα που κόστισε τη ζωή 7 φιλάθλων του ΠΑΟΚ Eurokinissi Sports

Επτά επιβάτες του μίνι βαν, που μετέφερε συνολικά δέκα άτομα, έχασαν τη ζωή τους όταν το όχημά τους συγκρούστηκε μετωπικά με νταλίκα που ερχόταν από το αντίθετο ρεύμα.

Τρεις από τους επιβάτες μεταφέρθηκαν τραυματισμένοι σε νοσοκομείο της Τιμισοάρα, με έναν εξ αυτών να εξηγεί σε γιατρό πως το τροχαίο συβένη καθώς «μπλόκαρε το τιμόνι κατά την προσπέραση».

Τα βίντεο και οι φωτογραφίες του συμβάντος προκάλεσαν σοκ στην Ελλάδα και τα διεθνή ΜΜΕ.

https://www.instagram.com/reel/DUBCdVWAA3N/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Ο Έλληνας γιατρός Δημήτρης Κούκουλας, που εργάζεται στο νοσοκομείο όπου μεταφέρθηκαν οι τραυματίες, μετέφερε πως ένας εκ των τριών επιζώντων, δήλωσε ότι κατά την προσπέραση που επιχειρούσε το βαν, «κόλλησε το τιμόνι», πιθανώς «λόγω lane assist».

«Εγινε κάτι με το lane assistant» και μπλόκαρε το τιμόνι και έχασε τον έλεγχο ο οδηγός, είπε ο τραυματίας στον γιατρό, τις πρώτες στιγμές που βρέθηκε στο πλευρό του, αμέσως μόλις έμαθε πως στο νοσοκομείο που εργάζεται μετέφεραν Έλληνες τραυματίες.

Διαβάστε επίσης