Η Βουλή «υιοθετεί» το παιδί του λιμενικού από το Άστρος - Παράπονα Κακλαμάνη στον Κικίλια

Το παιδί του 53χρονου λιμενικού Ανδρέα Αραχωβίτη από το Άστρος Κυνουρίας, που έχασε τη ζωή του κατά την κορύφωση της κακοκαιρίας των προηγούμενων ημερών, υιοθετεί η Βουλή των Ελλήνων, ύστερα από σχετική απόφαση του προέδρου της Νικήτα Κακλαμάνη.

Μιλώντας στους κοινοβουλευτικούς συντάκτες, ο κ. Κακλαμάνης σημείωσε πως το ετήσιο ύψος του ποσού της «υιοθεσίας» έχει καθορισθεί στα 10.000 ευρώ για ένα παιδί, 18.000 ευρώ για δύο, 21.000 ευρώ για τρία και 25.000 ευρώ για τέσσερα, ενώ συνολικά δίνεται συνολικό ποσό 600.000 ευρώ ετησίως, στα 69 παιδιά που βρίσκονταν στο πρόγραμμα μέχρι το τέλος του 2025.

Είχε προηγηθεί η δήλωση του υπουργού Ναυτιλίας Βασίλη Κικίλια από την κηδεία του Ανδρέα Αραχωβίτη, ο οποίος δήλωσε ότι έχει επικοινωνήσει με τον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη, ζητώντας του η Βουλή να «υιοθετήσει» το παιδί του λιμενικού.

Στη σχετική ενημέρωση που έκανε ο κ. Κακλαμάνης στους κοινοβουλευτικούς συντάκτες πάντως ανιχνεύεται και ένας εκνευρισμός του Προέδρου της Βουλής προς τον υπουργό Ναυτιλίας, για την εμπλοκή του σε υποθέσεις που αφορούν το Κοινοβούλιο.

Ο κ. Κακλαμάνης έκανε «παρατήρηση» στον Βασίλη Κικίλια, σχολιάζοντας ότι «πράγματι ο κ. Κικίλιας με πήρε τηλέφωνο και του είπα ότι είναι αυτονόητο καθώς υπάρχει σχετική απόφαση. Αρκεί να μου στείλεις τον φάκελο», ενώ πρόσθεσε ότι θα πρέπει να αναφέρεται η Βουλή όταν γίνεται αναφορά σε αυτό το πρόγραμμα που κοστίζει εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ.

«Οι υπουργοί καλό είναι να κοιτάζουν τα υπουργεία τους και να μη χτυπάνε ανοιχτές πόρτες», είπε ο κ. Κακλαμάνης στους κοινοβουλευτικούς συντάκτες που ήταν παρόντες.

