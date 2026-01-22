Άστρος: Οι τελευταίες στιγμές πριν χαθεί ο 53χρονος λιμενικός – Μαρτυρία ανθρώπου που ήταν μαζί του

Στο πένθος έχουν «βυθιστεί» η οικογένεια του Λιμενικού Σώματος και οι κάτοικοι του Παραλίου Άστρους Κυνουρίας, μετά τον θάνατο του 53χρονου λιμενικού, όταν παρασύρθηκε από ένα τεράστιο κύμα στο λιμάνι, έπεσε στη θάλασσα, χτύπησε το κεφάλι του και πνίγηκε.

Όλα συμβαίνουν μέσα σε 4 δευτερόλεπτα. Ο άτυχος λιμενικός φαίνεται να προπορεύεται από τη συνάδελφό του και τους πολίτες που ακολουθούν, όταν τα κύματα που σκεπάζουν το λιμάνι, τον παρασύρουν στη θάλασσα. Δεν πρόλαβε να αντιδράσει.

Ο λιμενικός χτύπησε στα βράχια και σε σκάφη που υπήρχαν στη θάλασσα και έχασε τη ζωή του. Τα 4 άτομα που βρίσκονταν πίσω του, στάθηκαν τυχερά. Τόσο ο άντρας που ήταν σκυμμένος για να ξεμπλέξει τα σχοινιά, όσο κι η λιμενικός μαζί με δύο πολίτες που περπατούσαν. Όλοι τους παρασύρθηκαν, αλλά ευτυχώς κατάφεραν να σωθούν.

Αυτά τα δραματικά δευτερόλεπτα, πολίτες βούτηξαν στη θάλασσα και εντόπισαν τον λιμενικό χωρίς τις αισθήσεις του. Ο θάνατος από τραύματα στο κεφάλι διαπιστώθηκε λίγο αργότερα από γιατρούς στο νοσοκομείο που μεταφέρθηκε.

Ο γαμπρός του 53χρονου περιέγραψε πως «ενώ με τους άλλους τους συναδέλφους έκανε περιπολία στο λιμάνι του παράλιου Άστρους και βγάλανε έναν ψαρά ο οποίος είχε πάει να δέσει την βάρκα και κινδύνευε, στην συνέχεια γυρίζοντας πίσω, είδε μια βάρκα που ήταν λυμένη.

Την ώρα εκείνη ήρθαν δύο κύματα τεράστια και τους πετάξανε και τους τρεις λιμενικούς μέσα στην θάλασσα. Οι δύο πέσανε σε νερό, ο κουνιάδος μου έπεσε προφανώς πάνω σε βάρκα, χτύπησε το κεφάλι απ’ ότι είπαν και έχασε τις αισθήσεις του και τώρα τον έχουν πάει στην Κόρινθο για νεκροψία, νεκροτομή.

Είχε πάει (σ.σ. ο ψαράς) εκεί για να δει την βάρκα του, αν είναι ασφαλής αλλά για κάποιο λόγο και αυτός βρέθηκε στο νερό από τα κύματα τα τεράστια. Οι λιμενικοί τον βγάλανε έξω τον βγάλανε έξω τον ψαρά», μιλώντας στο MEGA.

«Ο κουνιάδος μου ήταν ευσυνείδητος και φιλότιμος στη δουλειά του, προσπαθούσε πάντα να βοηθήσει. Το θέμα είναι ότι το έκανε από ευαισθησία, από φιλότιμο. Δεν υπολόγισε καλά το κύμα, δεν ξέρω. Δεν ήταν πρωτάρης. Είχε 25 χρόνια στο λιμενικό, δεν ήταν άπειρος. Ήταν ακραία, χθες τα κύματα στην συγκεκριμένη περιοχή ήταν ακραία.

Αυτό ήρθε από μακριά το κύμα, δεν το υπολόγισαν καλά από ό,τι φαίνεται και έγινε η ζημιά. Επειδή ήταν σημαιοφόρος και υπολιμενάρχης είχε κάποιες αυξημένες αρμοδιότητες, έκανε και περιπολίες και υπηρεσίες αρκετές και πάντα πήγαινε όπου υπάρχει πρόβλημα να βοηθήσει γιατί ήξερε το πρόβλημα και πήγαινε να βοηθήσει. Όλη η οικογένεια χάλια είναι», είπε ακόμη.

Ο 53χρονος ήταν πατέρας ενός παιδιού 7 ετών και είχε τον βαθμό του σημαιοφόρου στο λιμενικό. Έχασε τη ζωή του εν ώρα υπηρεσίας. Λίγο νωρίτερα από αυτές τις στιγμές, είχε απεγκλωβίσει στην ίδια περιοχή ένα παιδί που κινδύνευε.

«Δεν προλάβαμε να κάνουμε τίποτα, ήταν ακαριαίο»

Ένας από τους πολίτες που βρέθηκαν στην προβλήτα τη στιγμή που ο 53χρονος λιμενικός έχασε τη ζωή του, ανέφερε πως «πέρασε από τα αριστερά μου (σ.σ. ο λιμενικός. Του φώναξα “Ανδρέα μην πας, έχει κύμα μεγάλο”. Μέχρι να δω πού είναι ο Ανδρέας, με είχε ρίξει εμένα μέσα στη θάλασσα.

Χτύπησα λίγο το κεφάλι μου αλλά όχι σοβαρά, είχα βάλει τα χέρια μου. Εγώ τον έχασα όταν έπεσε. Τα νερά ήταν παγωμένα και δεν μπορούσα να κοιτάξω δεξιά αριστερά, φορούσα και μπουφάν. Όπως πάλευα για να βγω έξω είδα κάτι στα αριστερά μου κάτι, αλλά δεν μπορούσα να καταλάβω τι ήταν αυτό. Όταν βγήκα έξω, ρώτησα που είναι ο Ανδρέας. Μετά έπεσε ναυαγοσώστης και τον έβγαλαν έξω. Δεν προλάβαμε να κάνουμε τίποτα, ήταν ακαριαίο».

Ανακοίνωση για το δυστύχημα εξέδωσε το Λιμενικό, ενώ ο υπουργός Ναυτιλίας, Βασίλης Κικίλιας, εξέφρασε τα συλλυπητήριά του, στους συγγενείς και στους συναδέλφους του θύματος.