Άστρος: Η στιγμή που τεράστια κύματα παρασύρουν τον 52χρονο λιμενικό - Βίντεο ντοκουμέντο

Τραγικό θάνατο βρήκε το απόγευμα της Τετάρτης ένας 52χρονος λιμενικός εν ώρα υπηρεσίας στο λιμάνι του Παράλιου Άστρους.

Όλα συνέβησαν κατά τη διάρκεια περιπολίας στο λιμάνι με σκοπό να απομακρυνθούν πολίτες και ιδιοκτήτες σκαφών από το σημείο λόγω των εξαιρετικά επικίνδυνων καιρικών φαινομένων που επικρατούσαν στην περιοχή.

Ο 52χρονος λιμενικός βοηθούσε έναν ψαρά να δέσει το πλοίο του στο λιμάνι με συνάδελφό του όταν ξαφνικά έσπασαν οι κάβοι και ένα τεράστιο κύμα τους παρέσυρε με αποτέλεσμα να πέσουν στη θάλασσα.

Ο άτυχος λιμενικός, πατέρας ενός παιδιού, από την παράσυρση του κύματος χτύπησε σοβαρά στο κεφάλι. Ο λιμενικός ανασύρθηκε από τη θάλασσα και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Σε βίντεο που εξασφάλισε η εφημερίδα eleftheriaonline καταγράφεται η στιγμή που ο άτυχος λιμενικός παρασύρεται από τα κύματα:

«Μας πήρε το κύμα, πέσαμε στη θάλασσα τρία άτομα»

Η μαρτυρία ενός ψαρά που βρέθηκε στο νερό μαζί με τον άτυχο 53χρονο σημαιοφόρου του Λιμενικού στο Παράλιο Άστρος Κυνουρίας αποκαλύπτει το μέγεθος της κακοκαιρίας και τις εφιαλτικές στιγμές που εκτυλίχθηκαν στον μώλο.

Ο αυτόπτης μάρτυρας, Θεοφάνης Δαμιανός, περιγράφει στιγμές απόλυτου χάους στον Alpha: «Ήταν μια μεγάλη κακοκαιρία γύρω στα 10 μποφόρ. Έσπασε καμιά δεκαριά σκάφη. Πέταξε στη θάλασσα τρία – τέσσερα άτομα. Μαζί με αυτούς ήταν και ο άτυχος Ανδρέας. Μας πήρε το κύμα, έπεσα εγώ και ο γιος μου μέσα στη θάλασσα και ακόμη 2-3 άτομα. Ο λιμενικός έχασε τις αισθήσεις του, προφανώς χτύπησε στο κεφάλι του».

Βίντεο δευτερόλεπτα μετά την τραγωδία

Όπως μπορείτε να δείτε στο βίντεο που αποκαλύπτει το arcadiaportal.gr και το οποίο έχει τραβηχτεί λίγα δευτερόλεπτα μετά την τραγωδία φαίνεται μία γυναίκα και ένας άνδρας να βγαίνουν από τη θάλασσα και ένας άνδρας να επιπλέει.

Η στιγμή της ανάσυρσης του άτυχου λιμενικού

Σε άλλο βίντεο ντοκουμέντο έχει καταγραφεί η στιγμή που ο 52χρονος λιμενικός ανασύρεται από την θάλασσα τραυματισμένος

