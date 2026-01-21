Άστρος: «Μας πήρε το κύμα, πέσαμε στη θάλασσα τρία άτομα» λέει μάρτυρας για τον θάνατο του λιμενικού

Η μαρτυρία ενός ψαρά που βρέθηκε στο νερό μαζί με τον άτυχο 53χρονο σημαιοφόρου του Λιμενικού στο Παράλιο Άστρος Κυνουρίας αποκαλύπτει το μέγεθος της κακοκαιρίας και τις εφιαλτικές στιγμές που εκτυλίχθηκαν στον μώλο.

Ο αυτόπτης μάρτυρας, Θεοφάνης Δαμιανός, περιγράφει στιγμές απόλυτου χάους στον Alpha: «Ήταν μια μεγάλη κακοκαιρία γύρω στα 10 μποφόρ. Έσπασε καμιά δεκαριά σκάφη. Πέταξε στη θάλασσα τρία – τέσσερα άτομα. Μαζί με αυτούς ήταν και ο άτυχος Ανδρέας. Μας πήρε το κύμα, έπεσα εγώ και ο γιος μου μέσα στη θάλασσα και ακόμη 2-3 άτομα. Ο λιμενικός έχασε τις αισθήσεις του, προφανώς χτύπησε στο κεφάλι του».

Ο 53χρονος σημαιοφόρος βρισκόταν σε περιπολία μαζί με τη διοικήτρια του τμήματος. Βλέποντας τα σκάφη να κινδυνεύουν, έσπευσε στην προβλήτα να βοηθήσει. Εκεί τον βρήκε το μοιραίο κύμα. Ενώ οι υπόλοιποι πολίτες κατάφεραν να βγουν από τα μανιασμένα κύματα, ο λιμενικός ανασύρθηκε λιπόθυμος και παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών στο Κέντρο Υγείας, δεν επανήλθε ποτέ.

Συλλυπητήρια από τον Βασίλη Κικίλια

Ο Υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας, εξέφρασε τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους συναδέλφους του λιμενικού που έχασε τη ζωή του εν ώρα καθήκοντος στο Παράλιο Άστρος.

Σε δήλωσή του τόνισε ότι «πρόκειται για ένα δύσκολο και επικίνδυνο καθήκον, το οποίο τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής εκτελούν καθημερινά, υπηρετώντας την πατρίδα και προστατεύοντας τους πολίτες, ρισκάροντας ακόμη και τη ζωή τους».

Ολόκληρη η ανάρτηση του Βασίλη Κικίλια:

«Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους συναδέλφους του λιμενικού μας που έχασε τη ζωή του εν ώρα καθήκοντος στο Παράλιο Άστρος.

Δύσκολο και επικίνδυνο καθήκον, που τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος- Ελληνικής Ακτοφυλακής υπηρετούν καθημερινά, για την πατρίδα και την προστασία όλων μας, ρισκάροντας τη ζωή τους».