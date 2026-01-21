Άστρος: Λιμενικός ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τη θάλασσα

Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε λιμενικός στο Παράλιο Άστρος Κυνουρίας, έπειτα από πτώση στη θάλασσα.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο άνδρας βοηθούσε στο δέσιμο σκαφών, ώστε να μην παρασυρθούν από τους ισχυρούς ανέμους, όταν για άγνωστο λόγο έπεσε στη θάλασσα.

Αμέσως σήμανε συναγερμός, ενώ λίγο αργότερα, με τη βοήθεια των παρευρισκόμενων, ο λιμενικός ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του και μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Άστρους.