Άστρος: Βίντεο ντοκουμέντο από την ανάσυρση του 52χρονου λιμενικού

Τραγωδία σημειώθηκε στο Παράλιο Άστρος στην Αρκαδία, όπου ένας λιμενικός ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τη θάλασσα.

Ο 52χρονος λιμενικός ήταν πατέρας ενός παιδιού και βοηθούσε στο δέσιμο σκαφών για να μην παρασυρθούν από τους θυελλώδεις ανέμους που έπνεαν στην περιοχή.

Όμως ξαφνικά έσπασαν οι κάβοι, τον πέταξαν στη θάλασσα μαζί με δύο ακόμη άτομα. Ο 52χρονος χτύπησε σε προβλήτα, με αποτέλεσμα να χτυπήσει σοβαρά στο κεφάλι.

«Eίχε πολύ μεγάλο κύμα. Ήταν 3-4 άτομα. Όπως ήρθε το κύμα τον πέταξε κάτω. Ήρθε και δεύτερο κύμα και τους πέταξε όλους κάτω. Προφανώς χτύπησε ο άνθρωπος, δεν τον πήραν χαμπάρι και οι άλλοι», περιέγραψε μάρτυρας του τραγικού συμβάντος.

Ο άτυχος άνδρας ανασύρθηκε τελικά χωρίς τις αισθήσεις του, όπως φαίνεται στα πλάνα που εξασφάλισε και παρουσίασε το Star στο βραδινό δελτίο ειδήσεων.

Ο 52χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Κέντρο Υγείας Άστρους, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Κατά τη διάρκεια της διαδρομής από την παραλία προς το Κέντρο Υγείας του έγινε ΚΑΡΠΑ, ωστόσο δεν κατάφεραν να τον επαναφέρουν στη ζωή.

Διαβάστε επίσης