Κακοκαιρία: Κατολισθήσεις στον Ωρωπό - Έκλεισε μέρος του παραλιακού δρόμου

Πολλά προβλήματα έχει δημιουργήσει η κακοκαιρία στον Ωρωπό. Η δυνατή και συνεχόμενη βροχόπτωση έχει προκαλέσει κατολισθήσεις στους Αγίους Αποστόλους με αποτέλεσμα να έχει κλείσει εκείνο το σημείο, ενώ σε χείμαρρους έχουν μετατραπεί πολλοί κάθετοί οδοί.

Κλειστός είναι ο παραλιακός δρόμος από τα φανάρια του Μαρκόπουλου προς τον Κάλαμο έως τους Αγίους Αποστόλους.

Μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο δήμαρχος Ωρωπού Γιώργος Γιασημάκης ανέφερε πως υπήρξαν και εγκλωβισμοί οδηγών σε αυτοκίνητα, όμως η επέμβαση υπήρξε άμεση. «Προχωρήσαμε σε απεγκλωβισμό αυτών των οδηγών κι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει τέτοιο ζήτημα, όμως υπάρχει πρόβλημα με τις κατολισθήσεις και με δρόμους που έχουν μετατραπεί σε χείμαρρους», τόνισε μεταξύ άλλων ο κ. Γιασημάκης και πρόσθεσε: «Η εκτίμηση αυτή τη στιγμή είναι πως έχουν γίνει ζημιές, όμως η κακοκαιρία συνεχίζεται και το πρωί θα φανεί το μέγεθος».

Αυτή τη στιγμή μηχανήματα έργου του δήμου επιχειρούν σε κρίσιμα σημεία, ενώ σπεύδουν στον Ωρωπό προς βοήθεια και οχήματα της Περιφέρειας Αττικής και της Πυροσβεστικής.

Πηγή: Αθηναϊκό/ Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων

