Διακοπές ρεύματος σε 20 περιοχές της Αττικής λόγω της σφοδρής κακοκαιρίας

Σοβαρά προβλήματα στην ηλεκτροδότηση έχει προκαλέσει η έντονη κακοκαιρία που «σφυροκοπά» την Αθήνα από το απόγευμα της Τετάρτης (21/01), με ισχυρές βροχοπτώσεις και θυελλώδεις ανέμους να οδηγούν σε βλάβες στο δίκτυο.

Μέχρι στιγμής, διακοπές ρεύματος έχουν καταγραφεί σε αρκετές περιοχές του λεκανοπεδίου, μεταξύ των οποίων η Αγία Παρασκευή, το Παγκράτι, το Νέο Ηράκλειο, το Καπανδρίτι, ο Ζωγράφος, περιοχές της Αθήνας πέριξ των οδών Θεοτοκοπούλου, η Πεύκη, το Μαρούσι, η Κηφισιά, η Νέα Ιωνία, η Νέα Σμύρνη, το Παλαιό Φάληρο, η Νίκαια, το Κερατσίνι, η Καλλιθέα, ο Ρέντης, ο Ταύρος και το Μοσχάτο.

Προβλήματα στην ηλεκτροδότηση αναφέρονται και εκτός Αττικής, σε περιοχές όπως η Ραφήνα και η Νέα Μάκρη.

Σύμφωνα με τον ΔΕΔΔΗΕ, τα συνεργεία βρίσκονται επί ποδός για την αποκατάσταση των βλαβών, με την πλήρη επαναφορά της ηλεκτροδότησης να εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί έως τις βραδινές ώρες, εφόσον το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες.

