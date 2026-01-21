Κακοκαιρία: Διακοπές και εκτροπές κυκλοφορίας στην Αττικής - Ποιους δρόμους να αποφύγετε

Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκεται η Τροχαία από το πρωί της Τετάρτης (21/1/2026), λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που πλήττουν περιοχές της Αττικής και έχουν προκαλέσει προβλήματα στο οδικό δίκτυο.

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση, έχουν τεθεί σε εφαρμογή εκτροπές κυκλοφορίας σε συγκεκριμένα σημεία, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια οδηγών και πεζών.

Ειδικότερα, η κυκλοφορία των οχημάτων έχει διακοπεί:

Στην οδό Ημέρου Πεύκου, στη θέση Βάρδας, από το ύψος της οδού Φιλίας έως την οδό Μαραθώνος, στην περιοχή των Σπάτων.

Στην οδό Ειρήνης, από το ύψος της οδού Καλαβρύτων έως την οδό Αγίας Παρασκευής, στην περιοχή της Νέας Μάκρης.

Στη συμβολή της λεωφόρου Ελευθερίου Βενιζέλου με την οδό Πύργου, στην περιοχή της Γλυφάδας.

Στην έξοδο προς Καισαριανή της λεωφόρου Αλίμου – Κατεχάκη.

Στην έξοδο προς Πειραιά, από το ύψος της υπόγειας Αναγεννήσεως, στην περιοχή της Μεταμόρφωσης.

Στην οδό Κίρκης, από το ύψος της οδού Αχαΐας, στο ρεύμα προς το αμαξοστάσιο του Ο.ΣΥ. Α.Ε., στην περιοχή της Νέας Φιλαδέλφειας.

Στα υπόλοιπα σημεία του οδικού δικτύου η κυκλοφορία διεξάγεται κανονικά, ωστόσο οι Αρχές συνιστούν στους οδηγούς αυξημένη προσοχή, χαμηλές ταχύτητες και αποφυγή άσκοπων μετακινήσεων, ειδικά σε περιοχές όπου εκδηλώνονται έντονα φαινόμενα.

