Κακοκαιρία: Υπερχείλιση ρεμάτων στην Αττική, βυθισμένα οχήματα, 112 και κυκλοφοριακό χάος

Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκεται η Αττική, καθώς η σφοδρή κακοκαιρία που πλήττει τη χώρα το τελευταίο 24ωρο προκαλεί εκτεταμένα προβλήματα. Οι ισχυρές βροχοπτώσεις σε συνδυασμό με τους θυελλώδεις ανέμους, που κατά τόπους αγγίζουν τα 11 μποφόρ, μετέτρεψαν δρόμους σε ποτάμια και προκάλεσαν υπερχείλιση ρεμάτων, δυσχεραίνοντας σημαντικά τις μετακινήσεις.

Λίγο μετά τις 18:30 ενεργοποιήθηκε το 112 στον Ασπρόπυργο, έπειτα από υπερχείλιση του ρέματος Αγίου Ιωάννου. Με το προειδοποιητικό μήνυμα οι κάτοικοι της περιοχής Γκορυτσά κλήθηκαν να απομακρυνθούν άμεσα προς την περιοχή Γενοκτονίας, ακολουθώντας τις οδηγίες των Αρχών.

Σοβαρά προβλήματα καταγράφηκαν και στο οδικό δίκτυο. Η κυκλοφορία διεκόπη στη λεωφόρο Δημοκρατίας στον Πειραιά, η οποία πλημμύρισε μέσα σε λίγα λεπτά, όπως και το τμήμα της Γρηγορίου Λαμπράκη. Η κατάσταση επιδεινώθηκε από θραύση αγωγού της ΕΥΔΑΠ, σε σημείο που πλήττεται συχνά από έντονα καιρικά φαινόμενα. Αστυνομικές δυνάμεις και συνεργεία έκλεισαν τον δρόμο, διοχετεύοντας την κυκλοφορία σε εναλλακτικές διαδρομές. Αντίστοιχα, εντολή για διακοπή κυκλοφορίας δόθηκε και στη λεωφόρο Σχιστού.

Στη λεωφόρο Ποσειδώνος σημειώθηκε υπερχείλιση αγωγού αποχέτευσης από όμβρια ύδατα, με συνεργεία της ΕΥΔΑΠ να βρίσκονται επί τόπου και τη δεξιά λωρίδα προς Πειραιά να κλείνει κατά διαστήματα για λόγους ασφαλείας. Σε ορισμένα σημεία το ύψος του νερού έφτασε έως και το μισό μέτρο.

Επιπλέον, η στάθμη του Κηφισού ανέβηκε σημαντικά, συνεχίζοντας την ανησυχητική πορεία που είχε καταγραφεί το προηγούμενο 24ωρο.

Η στάθμη ήταν ήδη αυξημένη από το πρωί, λόγω των βροχοπτώσεων που πλήττουν τον νομό Αττικής. Παρά το γεγονός ότι αρχικά δεν υπήρχε άμεση ανησυχία, η συνεχής βροχόπτωση ενίσχυσε τους φόβους για πλημμυρικά φαινόμενα, καθώς η στάθμη μπορεί να αυξηθεί περαιτέρω.

Ανησυχία προκάλεσε και η άνοδος της στάθμης του Ιλισού στην Καλλιθέα, όπου φερτά υλικά δυσχεραίνουν τη ροή του νερού. Παράλληλα, στο Περιστέρι ένα δέντρο κατέρρευσε πάνω σε διερχόμενο ΙΧ, προκαλώντας υλικές ζημιές χωρίς τραυματισμό του οδηγού.

Δέντρο έπεσε και σε δρόμο της Βούλας, στην οδό Βασιλέως Παύλου, στο σημείο όπου βρισκόταν το παλιό ταχυδρομείο.

Στα Σπάτα, η έντονη βροχόπτωση οδήγησε σε υπερχείλιση του ρέματος Βαλανάρη, με τα νερά να καλύπτουν τον δρόμο και να καθιστούν αδύνατη τη διέλευση οχημάτων. Επιπλέον, οι Αρχές συνέστησαν την προληπτική εκκένωση κατοικιών στην περιοχή του ρέματος Πικροδάφνης, όπου είχαν σημειωθεί αντίστοιχα προβλήματα και σε προηγούμενη κακοκαιρία.

Αυξημένη ροή παρουσίασε και το ρέμα Ποδονίφτη, που διασχίζει πυκνοκατοικημένες περιοχές της βόρειας Αθήνας, με τις Αρχές να παρακολουθούν στενά την εξέλιξη της στάθμης του.

Λόγω των φαινομένων, εφαρμόζονται εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε κεντρικούς οδικούς άξονες της Αττικής, με διακοπές και εκτροπές κυκλοφορίας σε Πειραιά, Μοσχάτο, Κερατσίνι, Σπάτα, Νέα Μάκρη και άλλες περιοχές.

Το Πυροσβεστικό Σώμα δέχεται δεκάδες κλήσεις για αντλήσεις υδάτων και κοπές δέντρων σε πολλές περιοχές του λεκανοπεδίου, ενώ οι δυνάμεις του παραμένουν σε πλήρη ετοιμότητα. Παράλληλα, κλιμάκια πραγματοποιούν συνεχείς περιπολίες σε Κηφισό και Ιλισό, ελέγχοντας την εξέλιξη της στάθμης των υδάτων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, ιδιαίτερα υψηλά ύψη βροχής καταγράφηκαν σε περιοχές της Αττικής αλλά και σε τμήματα της Πελοποννήσου και των νησιών, γεγονός που εντείνει τον κίνδυνο νέων προβλημάτων.

Βυθίστηκαν αυτοκίνητα στο Μαρούσι

Η έντονη βροχόπτωση που ξεκίνησε λίγο πριν τις 18:00 το απόγευμα της Τετάρτης (21/01) δεν άργησε να δημιουργήσει προβλήματα στην Αθήνα, με αυτοκίνητα να βυθίζονται στα νερά και φρεάτια να ξεχειλίζουν όπως μπορείτε να δείτε και στα βίντεο του φωτορεπόρτερ του Newsbomb Χάρη Γκίκα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στη γέφυρα της Σπύρου Λούη, από την πλευρά της Ριζαρείου, βρίσκονται βυθισμένα δύο αυτοκίνητα, με την κυκλοφορία στο σημείο να έχει διακοπεί.

Βυθισμένα αυτοκίνητα στη Σπύρου Λούη. Newsbomb.gr/Χάρης Γκίκας

Στο σημείο η κίνηση είναι στο «κόκκινο», όπως φαίνεται και στον παρακάτω χάρτη.

Σε άλλα σημεία της Αθήνας τα φρέατια μετατράπηκαν σε «σιντριβάνια», καθώς δεν μπορούσαν να μεταφέρουν περισσότερο νερό και υπερχείλισαν.

Υψηλή ραγδαιότητα βροχόπτωσης

Σύμφωνα με τα δεδομένα των αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών, η ραγδαιότητα της βροχόπτωσης, δηλαδή το ύψος της βροχής ανά ώρα, που καταγράφεται στους μετεωρολογικούς σταθμούς ξεπερνά τα 100 χιλιοστά άνα ώρα.

Στον Άλιμο μάλιστα καταγράφηκε ραγδαιότητα 278 χιλιοστών.

Η ραγδαιότητα της βροχόπτωσης στην Αττική, στις 18:00. Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών/meteo.gr

Προβλήματα εντοπίζονται και σε άλλες περιοχές. Οι δρόμοι στο Κουκάκι μετατράπηκαν σε ποτάμια μέσα σε λίγα λεπτά από την αύξηση της έντασης των βροχοπτώσεων.

Στο Παγκράτι η σφοδρή βροχόπτωση δημιούργησε «καταρράκτες» σε σκάλες της περιοχής.

Χαρδαλιάς: «Η περιφέρεια Αττικής είναι σε ετοιμότητα»

Ο κρατικός μηχανισμός βρίσκεται σε κατάσταση αυξημένης κινητοποίησης, με το Πυροσβεστικό Σώμα σε γενική επιφυλακή και το επιχειρησιακό σχέδιο να εφαρμόζεται πλήρως, δίνοντας έμφαση στην προστασία ανθρώπινων ζωών και υποδομών.

Αυτοψία σε τρία καίρια σημεία υψηλής επικινδυνότητας του Λεκανοπεδίου πραγματοποίησε πριν από λίγη ώρα ο περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς, με αφορμή την εν εξελίξει κακοκαιρία και την έντονη βροχόπτωση που πλήττει το σύνολο του Λεκανοπεδίου.

Η αυτοψία ξεκίνησε από την Πικροδάφνη, στον Άγιο Δημήτριο, όπου προ εβδομάδων είχε καταγραφεί εκτεταμένη καθίζηση του εδάφους λόγω υπερχείλισης του ρέματος. Στη συνέχεια, μετέβη στον Κηφισό, εστιάζοντας στη ροή των υδάτων και στη λειτουργία των αντιπλημμυρικών παρεμβάσεων.

Η επιθεώρηση ολοκληρώθηκε στον Ιλισσό ποταμό, στο ύψος της Καλλιθέας και του Μοσχάτου, όπου εξετάστηκε η συμπεριφορά της κοίτης υπό συνθήκες έντονης βροχόπτωσης καθώς και η επάρκεια των εν εξελίξει τεχνικών έργων.

Κατά τη διάρκεια της αυτοψίας, ο περιφερειάρχης ενημερώθηκε από τα επιχειρησιακά κλιμάκια που βρίσκονται σε διαρκή ανάπτυξη σε ολόκληρη την Αττική για την κατάσταση σε όλους τους υδάτινους αποδέκτες, για τις παρεμβάσεις που είναι σε εξέλιξη, καθώς και για τα σημεία όπου καταγράφηκαν αυξημένες υδραυλικές πιέσεις.

Να σημειωθεί ότι με εντολή του κ. Νίκου Χαρδαλιά, όλοι οι χωρικοί Αντιπεριφερειάρχες βρίσκονται από τα ξημερώματα στις περιοχές ευθύνης τους και σε σημεία υψηλού ενδιαφέροντος και πως όλες οι αρμόδιες μονάδες της Πολιτικής Προστασίας και των Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας έχουν τεθεί σε πλήρη ετοιμότητα, προκειμένου να παρέμβουν άμεσα όπου και όποτε απαιτηθεί. Παράλληλα από χθες, το σύνολο των διαθέσιμων συνεργείων έχουν τοποθετηθεί επί του πεδίου και βρίσκονται κατάσταση αυξημένης εγρήγορσης.

Σε δήλωσή του από τον Άγιο Δημήτριο, ο Νίκος Χαρδαλιάς ανέφερε ότι: «Βρισκόμαστε σε πλήρη εγρήγορση και παρακολουθούμε διαρκώς τα μετεωρολογικά δεδομένα και τα επιστημονικά μοντέλα. Από χθες όλα τα διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν ένταση των φαινομένων, με διαφοροποιήσεις ως προς τη γεωγραφική τους εξέλιξη. Στα σημεία όπου έχουν πραγματοποιηθεί παρεμβάσεις, και ιδιαίτερα σε περιοχές αυξημένου ενδιαφέροντος όπως εδώ στον Άγιο Δημήτριο, η κατάσταση παραμένει ελεγχόμενη και δεν έχουν παρουσιαστεί νέα ζητήματα. Γνωρίζαμε ότι η συγκεκριμένη περιοχή είχε αυξημένο βαθμό δυσκολίας.

Υπήρχε μάλιστα προγραμματισμός να ξεκινήσουν εντός των επομένων ημερών εργασίες κατασκευής συρματοκιβωτίων για τη συγκράτηση των πρανών, ως προσωρινό μέτρο έως την ολοκλήρωση της μελέτης οριοθέτησης του ρέματος. Τα καιρικά φαινόμενα προηγήθηκαν του χρονοδιαγράμματος, ωστόσο προχωρήσαμε άμεσα σε σημειακές παρεμβάσεις, με βάση τα τεχνικά δελτία των υπηρεσιών μας, ώστε να οριοθετηθεί η ροή και να αποφευχθεί περαιτέρω επιβάρυνση του ήδη επιβαρυμένου υπόσκαφου».

Και πρόσθεσε: «Αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουμε παθογένειες δεκαετιών. Για πολλά χρόνια δεν υπήρξαν ολιστικά σχέδια διευθέτησης ρεμάτων και ρύθμισης των πολεοδομικών ζητημάτων γύρω από αυτά. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια, γίνονται ουσιαστικά βήματα. Στους 25 μήνες της έως τώρα θητείας μου, έχω δεσμευτεί για την υλοποίηση 54 αντιπλημμυρικών έργων. Σήμερα, 13 από τα έργα αυτά βρίσκονται σε φάση κατασκευής, 17 έχουν ήδη δημοπρατηθεί και έως το τέλος του 2026 όλα θα έχουν δρομολογηθεί. Και τα 54! Αυτό απαιτεί μελέτες, αδειοδοτήσεις και σύνθετες διοικητικές διαδικασίες, για τις οποίες διαθέτουμε πλέον τα απαραίτητα νομικά και χρηματοδοτικά εργαλεία και κινούμαστε με τη μέγιστη δυνατή ταχύτητα. Θέλω να είμαι απόλυτα ειλικρινής: οι υποδομές του Λεκανοπεδίου είναι παλιές. Η Αττική αναπτύχθηκε άναρχα επί δεκαετίες και δεν σχεδιάστηκε για να εξυπηρετεί πέντε εκατομμύρια κατοίκους και επισκέπτες. Ωστόσο βήμα - βήμα, μέρα με τη μέρα, δουλεύουμε μεθοδικά προκειμένου να παράγουμε το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα. Στο πεδίο χρειάζονται λίγα λόγια, πολλή δουλειά και κυρίως σχέδιο. Αυτό ακριβώς κάνουμε κάθε μέρα».

Τέλος, απαντώντας σε ερώτηση για το σημερινό κλείσιμο των σχολείων ο κ. Νίκος Χαρδαλιάς σημείωσε ότι: «Υπάρχει πλήρης συντονισμός και με την πολιτεία. Αποφάσεις όπως αυτή που αφορά τη λειτουργία ή μη των σχολείων, δεν λαμβάνονται αυθαίρετα, αλλά βάσει των εισηγήσεων της Επιστημονικής Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου, του αρμόδιου επιστημονικού οργάνου που διαθέτει ο κρατικός μηχανισμός. Σε κάθε περίπτωση αντιλαμβάνομαι ότι δημιουργούνται προβλήματα στον οικογενειακό προγραμματισμό. Γι’ αυτό και το κράτος πρέπει να μεριμνήσει για το ζήτημα, ιδίως όταν και οι δύο γονείς εργάζονται ή όταν μιλάμε για μονογονεϊκές οικογένειες. Είναι κάτι που έχουμε θέσει και πιστεύω ότι θα υπάρξει σχετική πρωτοβουλία τις επόμενες ημέρες».

Προβλήματα σε ΗΣΑΠ και Τραμ λόγω της σφοδρής κακοκαιρίας

Μετ’ εμποδίων διεξάγονται τα δρομολόγια στη γραμμή του ΗΣΑΠ και το Τραμ εξαιτίας της κακοκαιρίας στην Αττική.

Η κυκλοφορία στη Γραμμή 1 του Μετρό διεξάγεται στα τμήματα Πειραιάς – Φάληρο – Πειραιάς και Ταύρος – Κηφισιά – Ταύρος, λόγω εισροής υδάτων στη Γραμμή στην περιοχή μεταξύ Φαλήρου – Μοσχάτου. Εκτός λειτουργίας είναι προσωρινά οι σταθμοί Μοσχάτο και Καλλιθέα.

Στη Γραμμή 7 του Τραμ Ασκληπιείο Βούλας- Αγία Τριάδα Πειραιά η κυκλοφορία διεξάγεται στο τμήμα Παλαιό Δημαρχείο – ΣΕΦ, λόγω εισροής υδάτων στον τροχιόδρομο στις περιοχές της Γλυφάδας και του Πειραιά.

