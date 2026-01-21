Η κακοκαιρία «σφυροκοπά» την Αττική - Μεγάλα ύψη βροχής και κεραυνοί
Σε ποτάμια έχουν μετατραπεί οι δρόμοι στο Κουκάκι
Στο επίκεντρο της κακοκαιρίας βρίσκεται η Αττική τα τελευταία λεπτά, με μεγάλα ύψη βροχής να καταγράφονται αυτή τη στιγμή στο μεγαλύτερο μέρος του λεκανοπεδίου.
Σύμφωνα με τα δεδομένα των αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών, η ραγδαιότητα της βροχόπτωσης, δηλαδή το ύψος της βροχής ανά ώρα, που καταγράφεται στους μετεωρολογικούς σταθμούς ξεπερνά τα 100 χιλιοστά άνα ώρα.
Στον Άλιμο μάλιστα καταγράφηκε ραγδαιότητα 278 χιλιοστών.
Οι έντονες βροχοπτώσεις συνοδεύονται και από κεραυνούς, όπως φαίνεται και στον παρακάτω χάρτη.
Τα προβλήματα δεν άργησαν να κάνουν την εμφάνισή τους, με τους δρόμους στο Κουκάκι να έχουν μετατραπεί σε ποτάμια μέσα σε λίγα λεπτά.
Τσατραφύλλιας: Παράταση στις βροχοπτώσεις
Σε ανάρτησή του στο Facebook, ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας έγραψε ότι οι βροχοπτώσεις στην Αττική θα «πάρουν μία μικρή παράταση», σημειώνοντας ότι θα αρχίσουν να εξασθενούν μετά τις 21:00 το βράδυ.