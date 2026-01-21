Η κακοκαιρία «σφυροκοπά» την Αττική - Μεγάλα ύψη βροχής και κεραυνοί

Στο επίκεντρο της κακοκαιρίας βρίσκεται η Αττική τα τελευταία λεπτά, με μεγάλα ύψη βροχής να καταγράφονται αυτή τη στιγμή στο μεγαλύτερο μέρος του λεκανοπεδίου.

Σύμφωνα με τα δεδομένα των αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών, η ραγδαιότητα της βροχόπτωσης, δηλαδή το ύψος της βροχής ανά ώρα, που καταγράφεται στους μετεωρολογικούς σταθμούς ξεπερνά τα 100 χιλιοστά άνα ώρα.

Στον Άλιμο μάλιστα καταγράφηκε ραγδαιότητα 278 χιλιοστών.

Η ραγδαιότητα της βροχόπτωσης στην Αττική, στις 18:00. Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών/meteo.gr

Οι έντονες βροχοπτώσεις συνοδεύονται και από κεραυνούς, όπως φαίνεται και στον παρακάτω χάρτη.

Κεραυνοί στην Αττική έως τις 18:00. blitzortung.org

Τα προβλήματα δεν άργησαν να κάνουν την εμφάνισή τους, με τους δρόμους στο Κουκάκι να έχουν μετατραπεί σε ποτάμια μέσα σε λίγα λεπτά.

Τσατραφύλλιας: Παράταση στις βροχοπτώσεις

Σε ανάρτησή του στο Facebook, ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας έγραψε ότι οι βροχοπτώσεις στην Αττική θα «πάρουν μία μικρή παράταση», σημειώνοντας ότι θα αρχίσουν να εξασθενούν μετά τις 21:00 το βράδυ.

Διαβάστε επίσης