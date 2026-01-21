Κακοκαιρία: Τα μεγαλύτερη ύψη βροχής στην Αττική και στην υπόλοιπη Ελλάδα

Σημαντικά ύψη βροχής καταγράφηκαν την Τετάρτη στην Αττική και σε αρκετές περιοχές της υπόλοιπης χώρας, καθώς η κακοκαιρία συνεχίστηκε με ασταμάτητες βροχοπτώσεις από τις πρώτες πρωινές ώρες.

Αν και τα προγνωστικά μοντέλα προέβλεπαν έντονη ραγδαιότητα και ισχυρές καταιγίδες, δεν επαληθεύτηκαν καθώς τα φαινόμενα περιορίστηκαν κυρίως σε παρατεταμένες βροχές χωρίς τα προβλεπόμενα επεισόδια καταιγίδων.

Από τις 7 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα, σύμφωνα με τα μετεωρολογικά δεδομένα,

τα μεγαλύτερα ύψη βροχής σημειώθηκαν στην Τακτικούπολη Τροιζηνίας με 122 mm, ακολουθεί το Κρανίδι με 119 mm, ενώ στην Αττική στον Παπάγο με 82 χιλιοστά.

Δείτε τη συνολική βροχόπτωση στην Αθήνα έως τις 16:20

