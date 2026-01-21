Κακοκαιρία: Οδηγός τραυματίστηκε μετά από καθίζηση του εδάφους στο Γραμματικό

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Τετάρτης 21 Ιανουαρίου στο Γραμματικό, όταν σημειώθηκε καθίζηση του εδάφους εξαιτίας της κακοκαιρίας που πλήττει από το πρωί το λεκανοπέδιο της Αττικής.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οδηγός αυτοκινήτου εγκλωβίστηκε στο όχημά του, γεγονός που κινητοποίησε άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, οι οποίες έσπευσαν στο σημείο για την παροχή βοήθειας.

Ο οδηγός απεγκλωβίστηκε με επιτυχία και στη συνέχεια μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο, φέροντας ελαφρά τραύματα.

