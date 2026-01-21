Κακοκαιρία: Οδηγός τραυματίστηκε μετά από καθίζηση του εδάφους στο Γραμματικό
Χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό του οδηγού
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Τετάρτης 21 Ιανουαρίου στο Γραμματικό, όταν σημειώθηκε καθίζηση του εδάφους εξαιτίας της κακοκαιρίας που πλήττει από το πρωί το λεκανοπέδιο της Αττικής.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οδηγός αυτοκινήτου εγκλωβίστηκε στο όχημά του, γεγονός που κινητοποίησε άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, οι οποίες έσπευσαν στο σημείο για την παροχή βοήθειας.
Ο οδηγός απεγκλωβίστηκε με επιτυχία και στη συνέχεια μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο, φέροντας ελαφρά τραύματα.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:13 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Ρόμπι Κιν: «Περιμένω “μάχη”, πολύ καλή ομάδα ο Παναθηναϊκός»
16:37 ∙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Release Athens 2026: Megadeth και Sepultura έρχονται στην Πλ.Νερού
16:19 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Καταγγελία κατά του Λούκας Ερναντές για αδήλωτη εργασία και εμπορία ανθρώπων
11:01 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Αγωνία για τον Πασχάλη Τερζή - Εσπευσμένα στο νοσοκομείο
11:10 ∙ LIFESTYLE