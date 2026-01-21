Άγιος Δημήτριος: Εκκενώσεις σπιτιών κοντά στο ρέμα Πικροδάφνης

Σοβαρές ζημιές στο ρέμα της Πικροδάφνης από την ισχυρή νεροποντή της παραμονής των Χριστουγέννων.

Φωτορεπορτάζ: Χάρης Γκίκας

Τρία σπίτια επί της οδού Τεπελενίου και Βαλτετσίου εκκενώθηκαν με παρέμβαση της αστυνομίας στον Άγιο Δημήτριο, κοντά στο ρέμα Πικροδάφνης, με φόντο τις προειδοποιήσεις για έντονα καιρικά φαινόμενα, αλλά και τις κατολισθήσεις που έχουν σημειωθεί στην περιοχή τις τελευταίες εβδομάδες.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Newsbomb υπάρχουν και άλλες δύο κατοικίες που κρίνονται ως επικίνδυνες και εξετάζεται το ενδεχόμενο να εκκενωθούν και αυτές.

Εκκένωση σπιτιών κοντά στο ρέμα Πικροδάφνης Χάρης Γκίκας

Εκκένωση σπιτιών κοντά στο ρέμα Πικροδάφνης Χάρης Γκίκας

Παρόμοια είναι η κατάσταση που επικρατεί λίγο πιο δίπλα στην οδό Βαλτετσίου

Εκκενώσεις σπιτιών στο ρέμα Πικροδάφνης Χάρης Γκίκας

Εκκενώσεις σπιτιών στο ρέμα Πικροδάφνης Χάρης Γκίκας

Εκκενώσεις σπιτιών στο ρέμα Πικροδάφνης Χάρης Γκίκας

Σε επιφυλακή η ΕΛ.Α.Σ

Σε ετοιμότητα βρίσκεται ο κρατικός μηχανισμός για την αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων που μπορεί να προκληθούν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα που αναμένεται να πλήξουν τη χώρα μας τις επόμενες ώρες.

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, η ΕΛ.ΑΣ. είναι σε πλήρη επιφυλακή, ενώ ήδη φαίνεται πως έχουν αποδώσει τα μέτρα πρόληψης και προστασίας, καθώς τουλάχιστον στην Αττική δεν παρατηρείται αυξημένη κίνηση στους δρόμους.

Ήδη σε διάφορα σημεία του οδικού δικτύου υπάρχουν τροχονόμοι, σύμφωνα με την κ. Δημογλίδου, οι οποίοι εκτρέπουν την κυκλοφορία ή την απαγορεύουν, όπου υπάρχει ανάγκη.

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. τόνισε για ακόμα μια φορά ότι πρέπει όλοι οι οδηγοί να έχουν στα οχήματά τους αντιολισθητικά μέτρα, καθώς είναι υποχρεωτική η χρήση τους υπό συγκεκριμένες καιρικές συνθήκες.

Όπως ενημέρωσε και η ίδια, στην ιστοδελίδα της ΕΛ.ΑΣ. υπάρχει αναλυτικά η λίστα με όλα τα σημεία στην Επικράτεια που εφαρμόζονται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Μπορείτε να τις δείτε εδώ.