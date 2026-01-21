Κακοκαιρία - Τσατραφύλλιας: Η Αττική θα δεχτεί το νερό 30-60 ημερών σε λίγες ώρες

Νέες πληροφορίες για την κακοκαιρία στην Αττική παρείχε ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας.

Συγκεκριμένα ανέφερε:

«Η Αττική θα δεχτεί μεγάλη ποσότητα νερού, ωστόσο κανένας μετεωρολόγος δεν μπορεί να γνωρίζει πώς θα το “υποδεχτεί” η πόλη.»

Καλημέρα!

Επιμένουν τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία για μεγάλη ποσότητα βροχής το επόμενο εξάωρο στην Αττική.

Τρία μεγάλα προγνωστικά κέντρα δίνουν σήμα για 35 μέχρι 80 τόνους νερό ανά στρέμμα. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι η περιφέρεια θα δεχτεί το νερό 30 μέχρι 60 ημερών μέσα σε λίγες ώρες.

Σε επιφυλακή η ΕΛ.Α.Σ

Σε ετοιμότητα βρίσκεται ο κρατικός μηχανισμός για την αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων που μπορεί να προκληθούν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα που αναμένεται να πλήξουν τη χώρα μας τις επόμενες ώρες.

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, η ΕΛ.ΑΣ. είναι σε πλήρη επιφυλακή, ενώ ήδη φαίνεται πως έχουν αποδώσει τα μέτρα πρόληψης και προστασίας, καθώς τουλάχιστον στην Αττική δεν παρατηρείται αυξημένη κίνηση στους δρόμους.

Ήδη σε διάφορα σημεία του οδικού δικτύου υπάρχουν τροχονόμοι, σύμφωνα με την κ. Δημογλίδου, οι οποίοι εκτρέπουν την κυκλοφορία ή την απαγορεύουν, όπου υπάρχει ανάγκη.

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. τόνισε για ακόμα μια φορά ότι πρέπει όλοι οι οδηγοί να έχουν στα οχήματά τους αντιολισθητικά μέτρα, καθώς είναι υποχρεωτική η χρήση τους υπό συγκεκριμένες καιρικές συνθήκες.

Όπως ενημέρωσε και η ίδια, στην ιστοδελίδα της ΕΛ.ΑΣ. υπάρχει αναλυτικά η λίστα με όλα τα σημεία στην Επικράτεια που εφαρμόζονται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Μπορείτε να τις δείτε εδώ.

Δούκας για κακοκαιρία: Έχουμε μηχανήματα και κόσμο για να καθαρίσουμε όπου υπάρχει πρόβλημα

Για την ετοιμότητα των μηχανισμών του Δήμου Αθηναίων ενόψει κακοκαιρίας, μίλησε το πρωί της Τετάρτης στον ΣΚΑΪ ο Χάρης Δούκας.

Συγκεκριμένα, ο δήμαρχος Αθηναίων ανέφερε ότι «έχουμε τα μηχανήματα και τον κόσμο έξω», ώστε «να καθαρίσουμε», όπου υπάρξει πρόβλημα.

Ανέφερε δε, ότι «η Αθήνα είναι τσιμεντούπολη», γεγονός που ευνοεί την εκδήλωση προβλημάτων.

Έκκληση Δούκα: «Σας ζητώ να αποφύγετε τις άσκοπες μετακινήσεις»

Παράλληλα, ο Χάρης Δούκας, με ανάρτησή του, απευθύνει έκκληση προς τους κατοίκους της Αθήνας να αποφύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις.

Ο δήμαρχος Αθηναίων εφιστά την προσοχή των πολιτών της πρωτεύουσας, ενημερώνοντας μέσω ανάρτησής του ότι «τα σχολεία, οι βρεφονηπιακοί και οι παιδικοί σταθμοί του Δήμου Αθηναίων θα παραμείνουν κλειστά» και ότι ότι «όλες οι υπηρεσίες μας βρίσκονται ήδη σε αυξημένη ετοιμότητα».

Παράλληλα, σε λειτουργία έχει τεθεί η Λέσχη Φιλίας Αγίου Ελευθερίου και η Λέσχη Φιλίας Βοτανικού για φιλοξενία πολιτών που χρειάζονται προστασία από την κακοκαιρία.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Χάρη Δούκα

«Μεγάλη προσοχή σήμερα. Περιμένουμε έντονες βροχοπτώσεις ειδικά τις μεσημεριανές ώρες.

Σας ζητώ να αποφύγετε τις άσκοπες μετακινήσεις.

Τα σχολεία, οι βρεφονηπιακοί και οι παιδικοί σταθμοί του Δήμου Αθηναίων θα παραμείνουν κλειστά.

Όλες οι υπηρεσίες μας βρίσκονται ήδη σε αυξημένη ετοιμότητα. Ενεργοποιούμε το Μητρώο Εργοληπτών για την υποστήριξη παρεμβάσεων σε σημεία υψηλής επικινδυνότητας.

Παράλληλα οι ομάδες Street Work συνεχίζουν να επιχειρούν όλο το 24ωρο στους δρόμους της πόλης.

Για τη φιλοξενία πολιτών που χρειάζονται προστασία από την κακοκαιρία, τίθεται σε λειτουργία η Λέσχη Φιλίας Αγίου Ελευθερίου (Αχαρνών 372, 210-2012334), ενώ παραμένει ανοιχτή και η Λέσχη Φιλίας Βοτανικού (Κοζάνης 4, 210-3423716).

Για κάθε πρόβλημα, μπορείτε να επικοινωνείτε όλο το 24ωρο με τον Δήμο Αθηναίων στο 1595, στο 210-5277066 ή μέσω της εφαρμογής Novoville.

Είμαστε εδώ για την πόλη και τους ανθρώπους της».

Τα μηνύματα 112 σε Αττική, Εύβοια και Βοιωτία

Ήχησε νωρίτερα το 112 στην Αττική, καθώς το νέο κύμα κακοκαιρίας χτυπάει την χώρα με πυκνές χιονοπτώσεις, καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους.

Οι αρχές ζητούν από τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως αναγκαίες από σήμερα το μεσημέρι μέχρι αργά το απόγευμα.

Παράλληλα μήνυμα 112 έλαβαν και οι κάτοικοι σε Βοιωτία και Εύβοια προκειμένου να κάνουν μόνο τις απολύτως αναγκαίες μετακινήσεις.

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, μετά το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων, έθεσε σε κατάσταση κινητοποίησης (Red Code) από χθες έως και αύριο, Πέμπτη, πέντε από τις 13 Περιφέρειες της χώρας: Αττική, Πελοπόννησο, Στερεά Ελλάδα, Θεσσαλία και Δυτική Μακεδονία.

Στις εν λόγω περιοχές, δεδομένης της επικείμενης κακοκαιρίας, το efood έχει προγραμματίσει την αναστολή της λειτουργίας διανομής για τις ώρες που τα καιρικά φαινόμενα είναι σε εξέλιξη, ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες του υπουργείου.

Δείτε live την πορεία της κακοκαιρίας - Tο ραντάρ με τον καιρό ΤΩΡΑ, μέσα από το WINDY που χρησιμοποιεί τα προγνωστικά μοντέλα GFS, ECMWF και NEMS

