Κακοκαιρία: Το efood προχώρησε σε αναστολή λειτουργίας διανομής λόγω επικίνδυνων φαινομένων

Σε ισχύ έχουν τεθεί έκτακτα μέτρα σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα λόγω των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων που θα πλήξουν αρκετές περιοχές της χώρας τις επόμενες ώρες.

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, μετά το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων, έθεσε σε κατάσταση κινητοποίησης (Red Code) από χθες έως και αύριο, Πέμπτη, πέντε από τις 13 Περιφέρειες της χώρας: Αττική, Πελοπόννησο, Στερεά Ελλάδα, Θεσσαλία και Δυτική Μακεδονία.

Στις εν λόγω περιοχές, δεδομένης της επικείμενης κακοκαιρίας, το efood έχει προγραμματίσει την αναστολή της λειτουργίας διανομής για τις ώρες που τα καιρικά φαινόμενα είναι σε εξέλιξη, ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες του υπουργείου.

