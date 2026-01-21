Κακοκαιρία: Πυκνό χιόνι σε μεγάλες πόλεις σε Θεσσαλία, Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησο, Ήπειρο

Στην Ελασσόνα το χιόνι έχει καλύψει δρόμους και σκεπές.

Στα «λευκά» ντύνονται πολλές μεγάλες πόλεις σε Θεσσαλία, Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησο και Ήπειρο εν μέσω του νέου κύματος κακοκαιρίας που πλήττει από σήμερα τη χώρα με χιονοπτώσεις, θυελλώδεις ανέμους και καταιγίδες.

Από το πρωί οι κάτοικοι των ορεινών περιοχών στη Λάρισα είδαν τις περιοχές τους να καλύπτονται από το χιόνι.

Στο Λιβάδι Ελασσόνας το χιόνι είναι πυκνό στους δρόμους αλλά και στις σκεπές των σπιτιών.

Πυκνή χιονόπτωση σε Φλώρινα, Γρεβενά, Κοζάνη, Καστοριά και Νάουσα

Από αργά χθες το βράδυ χιονίζει μέσα στην πόλη της Φλώρινας ενώ πυκνή χιονόπτωση καταγράφεται σε πολλές περιοχές σε Γρεβενά και Νάουσα.

Το χιόνι μέσα στην πόλη της Φλώρινας

Συγκεκριμένα το χιόνι έχει στρώσει τους δρόμους στο Πισοδέρι, το Νυμφαίο, τη Μελίτη, το Κρατερό, την Ακρίτα, την Αλώνα, την Δροσοπηγή, το Φλάμπουρο Φλώρινας. Στα λευκά και η Σαμαρίνα Γρεβενών, η Βλαστή Κοζάνης και η Νέα Κοτύλη Καστοριάς.

Η χιονόπτωση στη Νέα Κοτύλη Καστοριάς.

Μεγάλη χιονόπτωση σημειώθηκε και στη Στερεά Ελλάδα σε Ευρυτανία, Φωκίδα, Δομοκό και Φθιώτιδα. Στο Καρπενήσι οι κάτοικοι ξύπνησαν και είδαν την περιοχή τους ντυμένη στα λευκά.

Χιονόνερο και χαλάζι καταγράφηκε και στην πόλη της Σπάρτης.

Στα Τρίκαλα Κορινθίας σημειώθηκε έντονη χιονόπτωση στη διάρκεια της νύχτας.