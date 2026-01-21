Φθιώτιδα: Ξεκίνησε η επέλαση του χιονιά - «Έχει φτάσει τα 40 εκατοστά»

Συνεχίζεται η επέλαση της ψυχρής εισβολής σε όλη την χώρα που συνοδεύεται από ισχυρές βροχές, καταιγίδες αλλά και χιονοπτώσεις.

Όλη τη νύχτα χιόνιζε σε αρκετές περιοχές της επικράτειας όπως στη Νάουσα, στα Τρίκαλα Κορινθίας, στην Καρδίτσα και στο Καρπενήσι, ενώ στα λευκά έχει ντυθεί και ο Χορτιάτης στη Θεσσαλονίκη.

Από τα ξημερώματα της Τετάρτης 21 Ιανουαρίου ξεκίνησε και η επέλαση του χιονιά

στην περιοχή του Δομοκού, της Υπάτης και στα ορεινά χωριά του Δήμου Λαμιέων. Το περισσότερο χιόνι μέχρι στιγμής έχει πέσει στη δυτική Φθιώτιδα και προς Καρπενήσι, όπου σύμφωνα με το ρεπορτάζ του LamiaReport στον Τυμφρηστό έχει 30 πόντους χιόνι και στα Πουγκάκια έφτασε τα 40 εκατοστά.

Το προσωπικό της Π.Ε Φθιώτιδας είναι στους δρόμους με μηχανήματα και αλατιέρες προσπαθώντας να κρατήσει το οδικό δίκτυο ανοιχτό, ενώ σε εγρήγορση είναι και οι άνθρωποι της Πολιτικής Προστασίας.

«Δίνουμε μάχη σε όλα τα μέτωπα, όπου χιονίζει. Μέχρι στιγμής δεν έχουν προβλήματα στο οδικό δίκτυο. Οι πολίτες να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις τις επόμενες ώρες κυρίως στις ημιορεινές και ορεινές περιοχές της Φθιώτιδας και οι οδηγοί να έχουν μαζί τους οπωσδήποτε αλυσίδες... », είπε στο LamiaReport ο Αντιπεριφερειάρχης Ηλίας Σανίδας που από το πρωί συντονίζει τα συνεργεία που βρίσκονται στους δρόμους για να κρατήσουν το οδικό δίκτυο ανοιχτό.

