Καιρός: Πού χιόνιζε όλη νύχτα, πώς θα εξελιχθούν τα φαινόμενα
Σε κλοιό κακοκαιρίας η χώρα, πώς θα εξελιχθεί
Σε εξέλιξη είναι η 48ωρη κακοκαιρία που συνοδεύεται από ισχυρές βροχές, καταιγίδες και χιόνια, με αρκετές περιοχές να βρίσκονται σε συναγερμό. Κεραυνικό μπαράζ εκδηλώθηκε νοτιοδυτικά της Πελοποννήσου, ενώ χιονίζει όλη νύχτα σε αρκετές περιοχές της χώρας.
Ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας, δίνει σε ανάρτησή του, δύο χάρτες με τις περιοχές που κινδυνεύουν σήμερα Τετάρτη και αύριο Πέμπτη, για ισχυρές καταιγίδες και μεγάλη ύψη βροχής.
Οι Red Code περιοχές σήμερα Τετάρτη 21/1/26
Οι Red Code περιοχές αύριο Πέμπτη 21/1/26
Στη διάρκεια της νύχτας χιόνιζε σε αρκετές περιοχές της χώρας- Δείτε πού
Νάουσα
Τρίκαλα Κορινθίας
Καρδίτσα
Καρπενήσι
Ροή Ειδήσεων
