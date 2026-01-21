Κακοκαιρία: Σε επιφυλακή η ΕΛ.ΑΣ. - Σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Σε ετοιμότητα βρίσκεται ο κρατικός μηχανισμός για την αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων που μπορεί να προκληθούν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα που αναμένεται να πλήξουν τη χώρα μας τις επόμενες ώρες.

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, η ΕΛ.ΑΣ. είναι σε πλήρη επιφυλακή, ενώ ήδη φαίνεται πως έχουν αποδώσει τα μέτρα πρόληψης και προστασίας, καθώς τουλάχιστον στην Αττική δεν παρατηρείται αυξημένη κίνηση στους δρόμους.

Ήδη σε διάφορα σημεία του οδικού δικτύου υπάρχουν τροχονόμοι, σύμφωνα με την κ. Δημογλίδου, οι οποίοι εκτρέπουν την κυκλοφορία ή την απαγορεύουν, όπου υπάρχει ανάγκη.

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. τόνισε για ακόμα μια φορά ότι πρέπει όλοι οι οδηγοί να έχουν στα οχήματά τους αντιολισθητικά μέτρα, καθώς είναι υποχρεωτική η χρήση τους υπό συγκεκριμένες καιρικές συνθήκες.

Όπως ενημέρωσε και η ίδια, στην ιστοδελίδα της ΕΛ.ΑΣ. υπάρχει αναλυτικά η λίστα με όλα τα σημεία στην Επικράτεια που εφαρμόζονται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Μπορείτε να τις δείτε εδώ.

