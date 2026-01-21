Χριστίνα Σούζη για κακοκαιρία: Προτιμώ να με βρίζουν γιατί έπεσα έξω, παρά για κάποιο ατύχημα

Για τα έντονα καιρικά φαινόμενα που πλήττουν ήδη διάφορες περιοχές της χώρας μας και αναμένεται να πλήξουν ακόμα περισσότερες τις επόμενες ώρες, μίλησε η Χριστίνα Σούζη το πρωί της Τετάρτης στον ΣΚΑΪ, δίνοντας τη δική της πρόβλεψη.

Η μετεωρολόγος του σταθμού, μάλιστα, είπε χαρακτηριστικά ότι το μεσημέρι τα φαινόμενα θα ενταθούν και θα είναι επικίνδυνο. «Δεν το λέω πολύ συχνά. Μακάρι να πέσουμε έξω. Αλλά αυτό που βλέπουμε δεν μπορεί να μην το πούμε. Και δεν μπορούμε να μην πούμε στην Πολιτεία να πάρει μέτρα. Προτιμώ να με βρίζουν γιατί έπεσα έξω, παρά να με βρίζουν γιατί έγινε το οποιοδήποτε ατύχημα», ανέφερε.

Όσο για την εκδήλωση των καιρικών φαινομένων, το κύμα κακοκαιρίας καταφτάνει, με τις καταιγίδες αυτή την ώρα να είναι στη νότια Πελοπόννησο, ενώ βρέχει σε πολλές περιοχές της χώρας. «Μέχρι το βράδυ θα βρέχει σχεδόν παντού», ανέφερε η Χριστίνα Σούζη, λέγοντας ότι πρόκειται για μια «κακοκαιρία που τα έχει όλα. Βροχές, χιόνια, θυελλώδεις ανέμους, κεραυνούς, αστραπές».

Όσο για τις χιονοπτώσεις, η μετεωρολόγος ανέφερε ότι χιονίζει στα κεντρικά και βόρεια, ηπειρωτικά, ορεινά, ημιορεινά και μέσα σε πόλεις, ακόμα και σε χαμηλά υψόμετρα, ενώ προέβλεψε ότι τα χιόνια από το απόγευμα θα αρχίσουν να ανεβαίνουν υψόμετρο, γιατί θα ανεβαίνει και η θερμοκρασία και θα λιγοστεύουν.

Από την άλλη, έντονα φαινόμενα βροχόπτωσης θα σημειωθούν μέχρι το βράδυ στα νότια και συγκεκριμένα σε Μεσσηνία, Λακωνία, Αργολίδα, Κορινθία, Αττική, Βοιωτία, Εύβοια, Σποράδες, βόρειο και ανατολικό Αιγαίο.

Σχετικά με την Αττική, «έχουμε βροχές, νοτιοανατολικούς ανέμους μέχρι 5 μποφόρ, 6 κατά τόπους», όπως είπε η Χριστίνα Σούζη και ανέφερε ότι προς το μεσημέρι οι βροχές θα ενταθούν, όπως και οι άνεμοι που μπορεί να φτάσουν μέχρι και 8 μποφόρ.

