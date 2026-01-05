Χριστίνα Σούζη: Εμφανίστηκε στο στούντιο με μπλε ανταύγειες - Το πείραγμα της Μαρίας Αναστασοπούλου

Με αλλαγές στο look της υποδέχθηκε το 2026 η Χριστίνα Σούζη, η οποία επέλεξε να δώσει μία χρωματιστή «πινελιά» στα μαλλιά της κάνοντας μπλε ανταύγειες.

Η γνωστή μετεωρολόγος εμφανίστηκε την Δευτέρα (5/1) στην εκπομπή «Live You» για την ημερήσια πρόγνωση του καιρού, με την Μαρία Αναστασοπούλου να σχολιάζει αυτή την αλλαγή.

Μ.Α: Είναι μπλέ;

Χ.Σ: Είναι μπλε

Μ.Α: Βλέπω σωστά; Είναι ανταύγειες μπλε;

Χ.Σ: Μια χαρά βλέπεις

Μ.Α: Έφυγα και σε βρίσκω το 26' με μπλε μαλλιά;

Χ.Σ: Έτσι μου ήρθε

Μ.Α: Σου ταιριάζει και αυτό

Στη συνέχεια, η παρουσιάστρια του «Live You» στράφηκε προς τον Άρη Πορτοσάλτε, ρωτώντας τον αν είχε προσέξει αυτή την αλλαγή, με τον ίδιο να απαντά: «Δεν σχολιάζω ποτέ ατομικές επιλογές».

