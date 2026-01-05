Χριστίνα Σούζη: Εμφανίστηκε στο στούντιο με μπλε ανταύγειες - Το πείραγμα της Μαρίας Αναστασοπούλου
Το ιδιαίτερο look που υποδέχτηκε το 2026 η μετεωρολόγος του ΣΚΑΪ
Με αλλαγές στο look της υποδέχθηκε το 2026 η Χριστίνα Σούζη, η οποία επέλεξε να δώσει μία χρωματιστή «πινελιά» στα μαλλιά της κάνοντας μπλε ανταύγειες.
Η γνωστή μετεωρολόγος εμφανίστηκε την Δευτέρα (5/1) στην εκπομπή «Live You» για την ημερήσια πρόγνωση του καιρού, με την Μαρία Αναστασοπούλου να σχολιάζει αυτή την αλλαγή.
Μ.Α: Είναι μπλέ;
Χ.Σ: Είναι μπλε
Μ.Α: Βλέπω σωστά; Είναι ανταύγειες μπλε;
Χ.Σ: Μια χαρά βλέπεις
Μ.Α: Έφυγα και σε βρίσκω το 26' με μπλε μαλλιά;
Χ.Σ: Έτσι μου ήρθε
Μ.Α: Σου ταιριάζει και αυτό
Στη συνέχεια, η παρουσιάστρια του «Live You» στράφηκε προς τον Άρη Πορτοσάλτε, ρωτώντας τον αν είχε προσέξει αυτή την αλλαγή, με τον ίδιο να απαντά: «Δεν σχολιάζω ποτέ ατομικές επιλογές».