Δημήτρης Πανόπουλος: Το on air «πείραγμα» στην Μαρία Αναστασοπούλου - «Πάντα ήταν το είδωλό μου»

Στην εκπομπή «Live You» βρέθηκαν το μεσημέρι της Παρασκευής (12/9) ο Δημήτρης Πανόπουλος και η Μάρτζυ Λαζάρου, οι οποίοι θα λένε «καλό μεσημέρι» μέσα από τη συχνότητα του ΣΚΑΪ με το «Weekend Live» από αύριο, Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου στις 14.30.

Το μεσημέρι της Παρασκευής (12/9) το νέο τηλεοπτικό δίδυμο του σταθμού έκανε μία τελευταία πρόβα στο πλατό του Live You παίρνοντας την πάσα από τους οικοδεσπότες, Μαρία Αναστασοπούλου και Άρη Πορτοσάλτε.

«Όταν η ομάδα είναι έτοιμη, δεν χρειάζεται να περιμένεις μέχρι το Σαββατοκύριακο. Παίρνεις θέση και μπαίνεις στο πρόγραμμα στη θέση άλλων», είπε με χιούμορ ο Δημήτρης Πανόπουλος.

«Στόχος μας είναι να κάνουμε τον κόσμο μια παρέα, να παρουσιάζουμε θέματα που μας αφορούν όλους και στην ψυχαγωγία και στην ενημέρωση. Η ενημέρωση πάντα μέσα από τη δική μας ματιά», πρόσθεσε με τη σειρά της η Μάρτζυ Λαζάρου.

Το «πείραγμα» του Δημήτρη Πανόπουλου στην Μαρία Αναστασοπούλου

Ο Δημήτρης Πανόπουλος εμφανίστηκε στην εκομπή με ένα μπλε πουκάμισο, στην ίδια απόχρωση με το σακάκι που φορούσε η Μαρία Αναστασοπούλου.

Οι δυο τους συνδέονται με χρόνια φιλίας και ο παρουσιαστής δεν έχασε ευκαιρία να πειράξει την Μαρία Αναστασοπούλου για την «ταύτιση» χρωμάτων στα ρούχα τους.

«Αυτό ήταν το είδωλό μου από πάντα. Η Μαρία. Δεν πρόλαβα στο μακιγιάζ να τους πω να μου κάνουν ντεκαπάζ», είπε χιουμοριστικά ο Δημήτρης Πανόπουλος, ο οποίος σηκώθηκε και πήγε δίπλα στην Μαρία Αναστασοπούλου, με την παρουσιάστρια να του απαντά «τι να πω τώρα, πήγαινε στην θέση σου παρακαλώ».

