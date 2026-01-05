Γαλλία: Επίθεση με μαχαίρι σε τρένο - Ένας τραυματίας
Η επίθεση σημειώθηκε στην περιοχή Ιβελίν, στη βόρεια Γαλλία
Επίθεση με μαχαίρι σημειώθηκε σήμερα, Δευτέρα, στη Γαλλία, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός ανθρώπου.
Ειδικότερα, όπως μεταδίδει η Le Parisien, η επίθεση σημειώθηκε στο Ιβιλέν στη βόρεια Γαλλία, στο τρένο RER A, όταν ο δράστης επιτέθηκε σε επιβάτη που κοιμόταν και τον τραυμάτισε στο πρόσωπο.
Αυτή αποτελεί την τρίτη επίθεση σε μέσα μαζικής μεταφοράς στην περιοχή Île-de-France τις τελευταίες δέκα ημέρες.
Ο τραυματίας υπέστη ελαφρά τραύματα στο μάγουλο και τα χέρια. «Το θύμα είναι περίπου πενήντα ετών και έχει επιφανειακά τραύματα που δεν απαιτούσαν επείγουσα περίθαλψη», δήλωσε η εισαγγελία των Βερσαλλιών.
Ο δράστης κατάφερε να διαφύγει και αναζητείται από τις αρχές.
