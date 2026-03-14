Μακρόν: Προτείνει ο Λίβανος να αναγνωρίσει το Ισραήλ για να τερματιστεί ο πόλεμος

Σχέδιο για να τερματιστεί ο πόλεμος μεταξύ του Ισραήλ και του Λιβάνου παρουσίασε η κυβέρνηση του Εμανουέλ Μακρόν, στο οποίο προτείνεται η Βηρυτός να αναγνωρίσει για πρώτη φορά το Ισραήλ.

Η αναγνώριση θα έχει ως αντάλλαγμα, το Ισραήλ να αποσυρθεί από τον νότιο Λίβανο, περιοχή όπου οι δυνάμεις του ισραηλινού στρατού ελέγχουν από τον Νοέμβριο του 2024 και να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις για μια συμφωνία για τον τερματισμό της εμπόλεμης κατάστασης μεταξύ των χωρών, σύμφωνα με καλά ενημερωμένες πηγές που επικαλείται το Axios.

Η κυβέρνηση του Λιβάνου φέρεται να έχει αποδεχτεί το σχέδιο ως βάση για ειρηνευτικές συνομιλίες, ανησυχώντας ότι ο πόλεμος θα μπορούσε να καταστρέψει τη χώρα, ενώ Ισραήλ και ΗΠΑ εξετάζουν την πρόταση.

Εάν γίνει αποδεκτό η κυβέρνηση του Λιβάνου θα δεσμευτεί να αποτρέψει επιθέσεις κατά του Ισραήλ από το έδαφός της και να εφαρμόσει το δικό της σχέδιο για τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ και την απαγόρευση της στρατιωτικής της δραστηριότητας.

Ισραήλ και Λίβανος θα δεσμευτούν να χρησιμοποιήσουν τον μηχανισμό παρακολούθησης υπό την ηγεσία των ΗΠΑ για την αντιμετώπιση παραβιάσεων της κατάπαυσης του πυρός και επικείμενων απειλών.

Η τελική φάση του γαλλικού σχεδίου προβλέπει την οριοθέτηση των συνόρων μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, αλλά και μεταξύ Λιβάνου και Συρίας, μέχρι το τέλος του 2026, αναφέρει το Axios.

Το γαλλικό σχέδιο θα μπορούσε να βοηθήσει στην αποκλιμάκωση του πολέμου, να αποτρέψει μια παρατεταμένη ισραηλινή κατοχή του νότιου Λιβάνου, να αυξήσει τη διεθνή πίεση για τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ και να ανοίξει την πόρτα σε μια ειρηνευτική συμφωνία.

Το σχέδιο έρχεται καθώς το Ισραήλ σχεδιάζει να επεκτείνει σημαντικά την χερσαία επιχείρησή του στον Λίβανο, με στόχο να καταλάβει ολόκληρη την περιοχή νότια του ποταμού Λιτάνι και να διαλύσει τις στρατιωτικές υποδομές της Χεζμπολάχ, λένε Ισραηλινοί και Αμερικανοί αξιωματούχοι.

